Olje- og gasselskapet Vår Energi fikk et resultat før skatt på 701 millioner dollar av inntekter på 1,4 milliarder dollar, fremgår det av den ferske andrekvartalsrapporten tirsdag morgen.

På forhånd var det ventet inntekter på 1,6 milliarder dollar og et resultat før skatt på 852 millioner dollar, ifølge Bloomberg-estimater.

Som i første kvartal faller resultatet nok en gang målt mot fjoråret. Dette er imidlertid ikke veldig overraskende, da Russlands invasjon av Ukraina som kjent sendte råvareprisene til himmels. Imidlertid falt både inntekter og resultat markant også fra første kvartal i år, noe Vår i hovedsak tilskriver lavere råvarepriser.

Men Vår-sjef Torger Rød er fornøyd, og peker på at det har vært høy aktivitet gjennom kvartalet, med flere felt som har startet opp, god fremdrift på prosjekter, og ikke minst oppkjøpet av Neptune Energys norske virksomhet.

– Hovedoverskriften for meg er jo «for et kvartal,» sier Rød i et Teams-møte med et knippe journalister tirsdag morgen.

Han ferierer for tiden i Canada, der det er midt på natten, og beklager en «litt rusten stemme.»

– Vi har startet opp mange prosjekter, så nå har vi virkelig konkret begynt på den store veksten til Vår Energi til over 350.000 fat per dag innen utgangen av 2025.

Vår Energi, resultat per 2. kvartal (i millioner USD) 2023 2022 Endring Omsetning 3530 4927 -28,4% Driftsresultat (ebit) 2210 3475 -36,4% Resultat før skatt 1977 2992 -33,9%

Opprettholder guiding

Samtidig forblir utbyttet uendret på 270 millioner dollar, tilsvarende 1,091 kroner per aksje i andre kvartal, akkurat slik selskapet guidet med da førstekvartalstallene ble lagt frem. Det samme beløpet blir forespeilet som også i tredje kvartal, og Rød signaliserer under en analytikerkonferanse litt senere på formiddagen norsk tid at det samme nivået kan ventes i fjerde kvartal, gitt noenlunde samme markedsforutsetninger.

Vår opprettholder samtidig guidingen om en produksjon på mellom 210.000 og 230.000 fat oljeekvivalenter per dag i 2023. Slik det har for vane hadde Vår, som er Norges tredje største oljeselskap, meldt om en nedgang i produksjonen i andre kvartal, i en oppdatering tidligere denne måneden. Det ble blant annet vist til planlagt vedlikehold og oppstartsproblemer for Bauge-, Hyme- og Fenja-feltene.

Ser høyere gasspris

Og Vår-sjefen tror også at selskapet vil få bedre betalt for denne produksjonen fremover, spesielt for gass, etter at prisene i Europa i juni falt til de laveste nivåene siden før energikrisen bygget seg opp i 2021.

– Resten av året forventer vi at gassprisene blir høyere enn de er i dag sier Rød.

Han tror på priser på mellom 40 og 50 euro per megawattime i løpet av neste halvår, sammenlignet med litt over 30 euro nå.

– Det som driver det, er at vi ser at det går mer lng (flytende gass, red.anm.) mot Asia. Vi ser kanskje en «uptick» i industrien i Europa, og sånn sett vil du få en noe større etterspørsel på gass-siden, sier Rød, og legger til at prisbildet også blir avhengig av vær og produksjonen av fornybar energi.

I rapporten tirsdag skriver også Vår at utbyggingsprosjektene til selskapet, inkludert det viktige Balder X-prosjektet, er i rute.

Prosjekt «Star Wars»

Det er bare en måned siden at Vår Energi kunngjorde oppkjøpet av Neptune Energys norske olje- og gassvirksomhet, i en transaksjon på 24 milliarder kroner.

Selskapet sa da at det ville bidra til en enda sterkere produksjonsvekst de neste årene enn planlagt, en bedre balanse mellom olje og gass – og større evne til å betale utbytte. Rød signaliserte imidlertid at høyere utbytter som følge av oppkjøpet trolig ikke vil skje før etter integreringen av Neptunes norske virksomhet, som etter planen skal skje i første kvartal neste år.

Gjennom avtalen fikk Vår eierskap i 12 produserende felt, hvorav tre stykker er operert av Neptune og syv av Equinor. Selskapet hadde en produksjon på 67.000 fat per dag i første kvartal.

Vår Energi har foreløpig ikke gjort noen endringer på den langsiktige produksjonsambisjonen eller utbytteplanene etter Neptune-oppkjøpet.

– Det som er klart er at vi skal bli et større selskap, og vi skal bli et mer lønnsomt selskap, sier Rød.

Utsatt letebrønn

I Vårs rapport kommer det også frem at letebrønnen med størst potensial på norsk sokkel i år er utsatt etter tekniske problemer. Prospektet heter Rondeslottet, og er operert av Aker BP. Vår, som eier 40 prosent av lisensen, skriver at brønnen skal bores på nytt, men viser til operatøren for ytterligere detaljer.

Boringen er midlertidig stanset på grunn av utfordringer med «stabiliteten» i brønnen, sier Aker BPs kommunikasjonsdirektør Tore Langballe i en epost.

– Målet er å finjustere brønn-designet med en intensjon om å oppnå en effektiv og trygg operasjon senere i 2023 eller i 2024, sier han.

Brønnen bores på et gammelt oljefunn Equinor gjorde i 2003 i Norskehavet. DN omtalte tidligere i år planene, og nevnte at Vår hadde oppgitt et potensial på 350 millioner fat oljeekvivalenter, som er relativt stort i forhold til nylige funn på norsk sokkel. Det var imidlertid en misforståelse: Dette estimatet gjelder kun Vårs andel, og totalen kan ifølge presentasjonsmateriale fra Vår være på hele 871 millioner fat. Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik nevnte i april et potensial på «flere hundre millioner fat.»

