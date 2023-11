Artikkelen fortsetter under annonsen

I 2020 varslet Konkurransetilsynet bøter på totalt 545 millioner kroner til landets fire største forlag og databasen Bokbasen. Tilsynet mente aktørene ulovlig hadde utvekslet fremtidige bokpriser og annen konkurransesensitiv informasjon gjennom et abonnement i Bokbasen.

Da gebyrene ble opprettholdt i fjor raste forlagene og flere varslet klager.

Nå er de blitt hørt.

– Ytterst pinlig

Torsdag kjente Konkurranseklagenemnda vedtaket fra Konkurransetilsynet ugyldig.

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Konkurranseklagenemnda har i motsetning til Konkurransetilsynet ikke funnet at informasjonsdelingen gjennom abonnementet Mentor Forlag var deling av fremtidige priser, men av gjeldende/veiledende priser», heter det blant annet i en pressemelding fra nemnden.

– Konkurransetilsynets vedtak var basert på feil faktum, manglende forståelse for bokbransjen, sviktende hypoteser og feilslutninger. Saken er ytterst pinlig for Konkurransetilsynet, sier konsernsjef og forlegger Mads Nygaard i Aschehoug i en pressemelding.

Han mener påstandene var uten rot i virkeligheten og at tilsynets arbeid i saken har vært preget av manglende forståelse av bokmarkedet, slurv og forutinntatthet.

– Vi har måttet vente i årevis på at tilsynet skal gjøre jobben sin, vi har brukt utallige arbeidstimer og mange millioner kroner på advokater, for å forsvare oss mot grunnløse anklager. Tilsynet gikk også tungt ut i media med forhåndsdømming, noe som har vært belastende og til skade for vårt omdømme. Det er på høy tid at det rettes fokus mot Konkurransetilsynets politiserte og agendastyrte virksomhet, som mangler respekt for de valgte politikernes vilje og retning, sier Nygaard.

Kvart mrd.

De fire forlagene som fikk gebyr av Konkurransetilsynet – Gyldendal, Cappelen Damm, Vigmostad & Bjørke og Aschehoug – står for rundt 90 prosent av omsetningen i bokmarkedet, ifølge NTB.

– Vi har vært tydelige i denne saken hele veien. Dagens avgjørelse er en bekreftelse på det vi har hevdet fra start: At påstandene om konkurransesamarbeid er grunnløse og bygger på en manglende forståelse av hvordan bransjen fungerer. Vi er derfor tilfredse med at Konkurranseklagenemnda omgjorde tilsynets vedtak, sier, sier administrerende direktør i Cappelen Damm, Sarah C. J. Willand, i en pressemelding.

For Cappelen Damms vedkommende var gebyret som nå er opphevet på 132 millioner kroner. For Gyldendal var det i størrelsesorden 252 millioner kroner.

– Bokbasen gir alle offentlig og lik tilgang på informasjon om alle bokutgivelser, og er helt vesentlig for å gi befolkningen et bredt tilbud av litteratur. Den er ikke innrettet for å utveksle konkurransesensitiv informasjon, har ikke egnet seg til dette og har ikke vært brukt til dette. Vi er fornøyde med at vi nå etter Konkurranseklagenemndas vedtak kan sette punktum for denne saken, sier Tørres Thuv, konsernsjef i Gyldendal i en melding.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Vil gå igjennom

Konkurransedirektør Tina Søreide avviser at de er agendastyrt.

– Konkurransetilsynets jobb er å håndheve konkurranseloven og gripe inn når det er forhold vi ser er egnet til å skade konkurransen. Vi har ingen agenda mot noen bransjer. Vi har selvstendige faglige vurderinger i våre saker. Vi er objektive når det gjelder bransjer. Konkurranseloven gjelder for bokbransjen også, selv om de har enkelte unntak, sier hun.

– Vi respekterer avgjørelsen og vi vil vurdere hvilke lærdommer vi kan trekke. Vi synes det var en sak som trengte å bli belyst ordentlig, sier Søreide.

Saken er nå endelig avgjort og avsluttes fra Konkurransetilsynets side, som skal gå igjennom vedtaket fra nemnden.

– I denne saken mente Konkurransetilsynet at det var tale om ulovlig informasjonsutveksling mellom konkurrenter i et konsentrert marked. Konkurranseklagenemnda er uenig i vår avgjørelse, og vi vil nå foreta en grundig gjennomgang av nemndas vedtak, sier Søreide i en pressemelding.

Sjef i Bokbasen, Tone Løyland, er glad for avgjørelsen fra Konkurranseklagenemnda og sier formålet med databasen aldri har vært å begrense konkurransen i markedet. Tvert imot bidrar Bokbasen til å styrke konkurransen og mangfoldet, mener hun.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.