Filmen «Everything Everywhere All at Once» vant hele syv Oscar-statuetter i fjor. Hva den handler om?

Vel, hovedpersonen kjemper en kamp for tilværelsen gjennom en lang rekke parallelle universer. Man får litt «The Matrix», litt «Ratatouille», og masse smadreglad kampsport, ifølge en av anmelderne.