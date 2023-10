Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er ikke mer enn tre år siden Sævik-familien klarte å vinne kontrollen over Fjord1, men nå går selskapet videre til andre eiere. Sævik-familiens eierselskap Havila Holding, som også er største eier i Havila Shipping og Havila Kystruten, børsmelder nemlig at det selger aksjene i landets største rederi innen lokale ferger og hurtigbåter.

Sævik har de siste årene eid Fjord1 sammen med fondet Vision Ridge Partners, og nå selger de to Fjord1 videre til de to forholdsvis ukjente fondene DIF Capital Partners og EDF Invest.

Sjef i Fjord1, Dagfinn Neteland, er likevel klar for nye eiere:

– Det har vært en stor og grundig prosess, Vi har holdt på med dette i ti måneder, og sitter igjen med disse to aktørene, sier Neteland til DN.

Administrerende direktør Dagfinn Neteland i Fjord1. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

Fondene er spesialisert som infrastrukturfond med base i London.

– Og jeg sitter igjen med en god opplevelse av prosessen. Dette er solide eiere som ser hva vi har fått til gjennom utvikling av samfunnsstruktur, elferger og så videre.

Neteland tror ikke de nye eierne vil gi store driftsmessige endringer:

– I det korte bildet, ingenting. Endringer gir først og fremst nye muligheter, jeg er født til å tenke slik.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Neteland mener de nye eierne har finansielle muskler til å løfte fergeselskapet videre etter at Sævik-familien og medeier Vision Ridge Partners selger seg ut. DIF Capital Partners og EDF Invest har blant annet fire–fem ganger mer kapital under forvaltning enn Vision Ridge.

Pris ukjent

Fjord1, som har 80 fartøy og kan anses som landets største tilbyder av samferdselstjenester med ferger rundt om i landet, har gått som en kasteball mellom flere ulike eiere.

Sævik-familien vant gjennom Havila Holding kontrollen over Fjord1 for drøyt tre år siden i 2020. Det var ikke mange år etter at Torghatten, som i sin tur i dag eies av EQT, hadde gitt opp idéen om å fusjonere inn Fjord1.

Da Sævik vant kontrollen for tre år siden var fergerederiet børsnotert, og blant annet bergensinvestor Frederik W. Mohn var en av de som var interessert i det. Sævik-familien ble den gangen tvunget til å gi Mohn 16 prosent budpemie på Fjord1-aksjene, og kampen om Fjord1 var ikke uten et spor av konflikt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I dag vil hverken kjøper eller selger opplyse om pris i transaksjonen, men de skriver at den sluttføres neste år.

– Hva er bakgrunnen for at Havila selger?



– Det må de svare på selv, sier Neteland.

Fjord1 er også eier av Widerøe, men aksjene i flyselskapet inngår ikke i transaksjonen.

Tror på større vekst

Mens Vision Ridge har eid aksjer i Fjord1 siden 2019, har Sævik-familen vært på eiersiden siden 2011.

– Får du større finansielle muskler i ryggen nå?



– Ja, det er mange som sikkert vil si det. Uten å svare for Havila, så vet jeg at de nye eierne har solid finansiering og er opptatt av at Fjord1 skal fortsette en ambisiøs reise.

– Større muligheter for vekst, med andre ord?



– Det er ingen tvil om at de nye eierne støtter vekstambisjonene, sier Neteland.

– Nå er alle de store fergeselskapene eid av infrastrukturfond. Er dere en konsolideringskandidat?

– Jo, det er enkelt å tenke slik. Vi har en dominerende posisjon, men jeg tror samtidig det kan bli komplisert. Vi er nok for stor og dominerende, det ligger i hvert fall ikke i våre planer per i dag, sier Neteland.

.

Offshorereder Per Sævik: – En må tilbake til 1973 for å finne en næring som har begått kollektivt selvmord på samme måte (2019) Video fra Dagens Næringsliv 01:26 Publisert: 25.09.19 — 11:46

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.