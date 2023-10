Artikkelen fortsetter under annonsen

Norge har på kort tid gått fra å være et lite og fattig land i Europas periferi – til å bli et av verdens rikeste land med et svært stort fond.

Oljefondet har vokst jevnt og trutt. Det har vært en særlig kraftig vekst siden 2021. Fondets verdi var i sommer drøye 15.600 milliarder kroner. I statsbudsjettet anslår Finansdepartementet at verdien ved utgangen av 2024 kan være nesten 17.000