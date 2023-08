Artikkelen fortsetter under annonsen

I februar tok Philipp Engedal over som sjef for Coop Norge, en fellesorganisasjon som ivaretar oppgaver som innkjøp, logistikk og kjededrift på vegne av samvirkelagene. I tillegg drifter Coop Norge mange av de butikkene som ble kjøpt fra Ica for åtte år siden.

I samråd med Coop-styret og samvirkelagene gjennomfører Engedal nå en rekke endringer av organisasjonen. Flere direktører skal byttes ut eller få nye roller.

– Kjedene vil få et sterkere mandat og bli mer selvstendige på prising, sortiment og kampanje. I dag ligger det ansvaret mer hos innkjøpsavdelingen. Kjedene får rett og slett en tyngre verktøykasse for å ta ut potensialet vi vet ligger i forbrukereide Coop, sier Engedal.

Store endringer

Her er de mest sentrale endringene:

Innkjøpsdirektør Tor Helge Gundersen blir direktør for supermarked- og nabolagskjedene, altså Coop Mega, Coop Prix, Coop Marked og Matkroken. Gundersen får da lederansvar for disse kjedenes direktører

Driftsdirektør Bent Aamotsmo blir direktør for innkjøp og logistikk, to områder som frem til nå har vært adskilt fra hverandre. Som driftsdirektør har Aamotsmo blant annet hatt ansvaret for porteføljen av tidligere Ica-butikker

Markedsdirektør Ingrid Amundsen får et utvidet ansvarsområde og tar plass i ledergruppen. Amundsen har blant annet lang fartidstid fra Circle K

Håvard Jensen, som har sittet med det overordnede ansvaret for alle kjedene, tar over som sjef for lavpriskjeden Extra. Jensen ledet Extra fra 2006 til 2016 samt en kort periode etter at Christian Hoel meldte overgang til Rema 1000

At Jensen tar over som Extra-sjef innebærer at Daniel Kyrre Pedersen, som har ledet Extra siden våren 2022, nå forlater Coop.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– I denne omgangen fant vi ikke plass til alle. Daniel vil finne nye utfordringer utenfor selskapet, sier Engedal.

– Er du ikke fornøyd med jobben han har gjort?



– Daniel har gjort en kjempejobb. Extra-kjeden har hatt vekst under Daniel og han har tidligere hatt stor suksess med Mega. Han ble tilbudt andre roller, men etter åtte år velger han nå nye utfordringer utenfor Coop.

Engedal vil ikke være konkret på hvilke andre roller Pedersen er blitt tilbudt.

– Vi skulle gjerne hatt han med videre og diskuterte ulike roller der hans kompetanse og erfaring kunne brukes, sier Engedal.

Extra-sjef Håvard Jensen gjør comeback som sjef for lavpriskjeden. Han var sjef for Extra fra 2006 til 2016, samt konstituert sjef fra oktober 2021 til februar 2022. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

I en sms skriver Kyrre Pedersen at han mener de organisatoriske endringene som nå gjøres, der kjede får et bredere mandat, er både viktige og riktige.

– Jeg setter stor pris på ønsket og viljen som er vist for at jeg skal bli med videre, men jeg fant dette til å være riktig tidspunkt for å utforske muligheter utenfor Coop Norge, skriver Pedersen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– For mye kompromiss

I dagligvaremarkedet har Coop-konseptene Extra, Coop Mega, Coop Prix, Matkroken og Obs. Coops markedsandel er på litt under 30 prosent, kun slått av Norgesgruppens 44 prosent. Rema 1000 følger etter med 23 prosent.

Lavpriskjedene Extra, Rema 1000 og Kiwi har tatt en stadig større andel av dagligvaremarkedet over lang tid, og utviklingen er blitt forsterket av den pågående dyrtiden. Extra står nå for godt over halvparten av Coops omsetning.

Coops innkjøpsdirektør Tor Helge Gundersen blir nå direktør for supermarked- og nabolagskjedene. (Foto: Elin Høyland) Mer...

Siden årsskiftet har både Extra, Rema 1000 og Kiwi tatt betydelige markedsandeler, men Extra hadde en noe svakere utvikling enn konkurrentene per juni, ifølge interne bransjetall DN har tilgang til.

– Det er en ekstrem konkurranse på lavprissegmentet. Vi har klart oss bra gjennom mange år, men vi ser at vi blir enda mer utfordret nå enn tidligere. Vi må være raskere på ballen og oftere ligge foran konkurrentene, sier Engedal.

– I dagens form har det vært for mye kompromiss mellom kjedene våre innad, men nå blir det mer rendyrket. Dette er en del av suksessoppskriften til byggevarekjeden Obs Bygg. Det blir likheter med den modellen Norgesgruppen har, med mer selvstendige kjeder. Vi tar det ikke så langt, men litt i den retningen, sier Engedal.

– Kompromiss mellom kjedene. Kan du være mer konkret der?

– Vi har hatt alle kjedene under en ledelse, og kanskje drevet litt mer med porteføljestyring for samvirkelagene. Det har vært for innoverskuende, der vi har sett på hva vi gjør istedenfor hva konkurrerende kjeder gjør der ute. Jeg vil at lavpris skal konkurrere enda hardere mot lavpris, og at supermarked skal konkurrere hardere mot supermarked, sier Engedal.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.