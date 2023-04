Artikkelen fortsetter under annonsen

Frossenmat fra den franske kjeden Picard har vært en suksess i Frankrike og store deler av Europa. Men i Norge gir Picard nå opp og har stengt de to butikkene på Oslos vestkant, på Briskeby og på Majorstuen.

Sist uke begjærte selskapet Migaya Retail Norway as, som står bak de to Picard-butikkene, oppbud er en nå tatt under konkursbehandling.

– Vi har siden konkursåpning arbeidet med å få oversikt over boet. Hensyntatt at virksomheten opphørte en stund før konkursåpning, vil det være vanskelig å videreføre virksomheten. Gjelden er anslått til å være cirka tre millioner kroner, sier advokat Karianne Evje Skiaker i Advokatfirmaet Haavind, som er oppnevnt til bostyrer.

Migaya tapte de tre første årene frem til og med 2021, som er siste tilgjengelige regnskapstall, 9,3 millioner kroner før skatt, og verst var 2021 med minus 4,55 millioner kroner. Tapene bare fortsatte etter pandemien.

I et intervju med Vårt Oslo nylig sa daglig leder Yann Faremo at salget ved butikkene for så vidt var bra, men at det ville vært nødvendig med høyere omsetning for å få det til å gå rundt.

Blant rettene Picard skulle selge var «dekadente» råvarer som sort kaviar og eksklusiv karibisk hummer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I forkant av konkursen var det et eierskifte i det svenske selskapet Migaya Retail Nordic som gjorde at Faremo-familien forsvant ut av eiersiden.

Det fremgår at styret besluttet oppbud 13. februar. I Sverige leverer Picard også til supermarkedkjeden Ica. Det er usikkert om kjeden vil få innpass hos noen av de norske matkjedene.

De seks ansatte i de to butikkene mister jobbene etter konkursen.

Rettelse: I etterkant av publisering ble det gjort en endring i formuleringen om eiersituasjonen i Migaya Retail Nordic.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.