Norgesgruppen, som eier Kiwi, Meny, Spar og Joker, fikk en markedsandel på 43,5 prosent i 2022, en nedgang på 0,5 prosentpoeng sammenlignet med 2021.

Det skriver Norgesgruppen selv i en pressemelding, med henvisning til tall fra analysebyrået NielsenIQ.

– Tilbakegangen på 0,5 prosentpoeng for Norgesgruppen totalt sett er en god indikasjon på at konkurransen i bransjen er hard og langt mer dynamisk enn hva enkelte forsøker å fremstille det som, mener kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud.

Stein Rømmerud, kommunikasjonsdirektør i Norgesgruppen. (Foto: Petter Berntsen)

– Det er knallhardt

Johannson-familien er største eier i Norgesgruppen med rundt 70 prosent av aksjene. Kapital estimerer familieformuen til 62 milliarder kroner, noe som kvalifiserer til fjerdeplass på listen over landets rikeste.

Det er første gang på nær 20 år Norgesgruppen taper markedsandeler, dersom man ser bort ifra et marginalt fall i 2021. De to andre store aktørene i det tradisjonelle dagligvaremarkedet er Coop og Rema 1000.

Coop opplyser at markedsandelen falt 0,1 prosentpoeng til 29,6 prosent i 2022. Kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop sier seg enig med Rømmerud i at konkurransen er beinhard.

– Men vi konkurrerer på ulike vilkår. Det er knallhardt, men vi står på og skal ta markedsandeler i 2023, sier han.

Lavpris seirer

Høyere levekostnader for folk flest ga lavpriskjedene ekstra luft under vingene i fjor, noe som særlig kommer Reitan-familiens Rema 1000 til gode. Lavpriskjeden økte i fjor markedsandelen med 0,6 prosentpoeng til totalt 23,5 prosent, ifølge en pressemelding fra selskapet.

– Konkurransen om kundene er hard, men vi har bra fart i Rema 1000 om dagen. Vi ser at flere kunder oftere velger oss, og vi også fortsetter å øke i år, sier Pia Mellbye, salgs- og markedsdirektør i Rema 1000.

Reitan Retail-sjef Ole Robert Reitan og Rema 1000 gjorde comeback i 2022. (Foto: Elin Høyland)

For Norgesgruppens del økte lavpriskjeden Kiwi markedsandelen med 0,1 prosentpoeng til 22,5 prosent. Coops lavpriskjede Extra økte markedsandelen med 0,4 prosentpoeng til totalt 16,8 prosent.

På den annen side hadde utvalgskjedene Meny og Mega en tilbakegang på henholdsvis 0,4 og 0,2 prosentpoeng.

NielsenIQs oversikt viser at lavprissegmentet utgjorde hele 69,9 prosent av det totale dagligvaremarkedet i fjor, opp fra 68,8 prosent året før. Lavpris har vært i sterk og kontinuerlig vekst over mange år.

Fall i markedet

Omsetningen i det tradisjonelle dagligvaremarkedet endte på 201,3 milliarder kroner i fjor, et fall på 5,8 milliarder kroner fra året før, ifølge NielsenIQ.

Dagligvarebransjen merker imidlertid i økende grad konkurranse fra kjeder som Normal, Rusta, Jula og Europris. Omsetningen i såkalt «verdibutikker» endte på 15,3 milliarder kroner i 2022, tilsvarende en vekst på ti prosent.

Den totale omsetningen i dagligvarehandelen estimeres av NielsenIQ til 224 milliarder kroner.

– Vi har lenge ment at det er viktig å se den totale omsetningen av dagligvarer i Norge under ett, og det er svært positivt at Dagligvarerapporten i år også analyserer verdikjeder, netthandel og grensehandel, som er viktige og raskt økende omsetningskanaler, sier Rømmerud i Norgesgruppen.