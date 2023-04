Artikkelen fortsetter under annonsen

De ferske tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at verdien av olje- og gasseksporten faller, mens verdien av fastlandseksporten og eksporten av sjømat stiger.

Handelsoverskuddet i mars endte på vel 71 milliarder kroner, noe som er under halvparten sammenlignet med mars i fjor. Hovedårsaken er at olje- og gassprisene har falt.

Vareeksporten endte på 171,3 milliarder kroner i mars 2023, en nedgang på 31,3 prosent fra mars i fjor. Eksportverdien er imidlertid 8,9 prosent høyere enn i februar i år. I historisk sammenheng er eksporten fortsatt ekstraordinær høy, og både olje, gass og fastlandseksporten bidrar til dette – selv om de svinger en del mot tidligere perioder.

Både råolje og naturgass kan vise til lavere eksportverdier sammenlignet med mars i fjor. Gassprisen har mer enn halvert seg på et år.

– I mars var gassprisen på sitt laveste nivå på over 18 måneder. Nedgangen kan forklares med god tilgang på flytende naturgass i Europa, fylte gasslagre og lavere etterspørsel, sier seksjonssjef Therese Vestre i SSB.

Eksportvolumet på naturgass er nokså stabilt, ned 1,3 prosent fra mars i fjor.

Knallsterke laksepriser

Fastlandseksporten styrket seg med 14,2 prosent i samme periode og endte på 72,0 milliarder kroner. Økte laksepriser og store enkelttransaksjoner trekker opp fastlandseksporten i mars.

Importen av varer endte på rekordhøye 100,2 milliarder kroner. Dette er 11,5 prosent høyere enn i mars i fjor og 26,2 prosent høyere enn i februar.

– Generell prisstigning og svekket kronekurs bidrar til den høye importverdien i mars, sier seksjonssjef Therese Vestre i meldingen fra SSB.

Tall fra Norges Bank viser at kronen har svekket seg 13,9 prosent siden mars i fjor. Samtidig har importprisene steget med 12,3 prosent.