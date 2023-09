Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er ikke vanskelig å være enig med Gablers Trym Riksen i at det kan være krevende å beregne avkastningen for private equity-fond, både de som investerer i tidlig fase – «venture» – og mer moden fase – «buyout» (Finansmagi, Oljefondet og «vanlige folk», DN 13. september).

Det ligger i sakens natur at avkastningen på oppkjøp av selskaper, investeringer og arbeid for å peke ut riktig retning, strukturere, utvikle og «vokse» dem, før et salg eller annen «exit» senere, avhenger av mange faktorer som kun er tilgjengelig for fondene selv. Ikke minst har tidshorisont og belåning i lav- eller høyrentetider mye å si.

Selskapene som ikke klarer seg, må også tas med.

Man er avhengig av fondenes egenrapportering for å få med alt som påvirker avkastningen, men det er også andre, mer objektive kilder som viser at «private equity» (PE) er en aktivaklasse som gjør det godt og yter mye tillit.

JP Morgan, Pitchbook og Cambridge Associates er blant dem som har regnet på PE-fond med tilgang til fondenes tall, og funnet at de leverer meravkastning utover børs.

En investor ville fra 2000 til 2018 fått betraktelig mer i avkastning fra «private equity» enn fra investeringer i børsnoterte selskaper. Det viste professor Tim Jenkison ved Oxford University på seminaret i regi av Norges Bank Investment Management (Nbim) om investeringer i unoterte aksjer (14. september). Professoren presenterte tall fra analysefirmaet Burgiss, som henter tall fra fondsinvestorene, etter å ha trukket fra honorarer til fondsforvalterne.

At store institusjonelle pensjonskasser, og noen av verdens største fond ved Yale, Harvard og Princeton har økt sin eksponering mot både «venture» og «buyout» de siste årene, taler også for at investorene er fornøyde.

En av de mest interessante eksemplene i praksis var den anerkjente mangeårige investeringsdirektøren David Swensen ved Yale-stiftelsen i USA, som la vekt på diversifisering på tvers av aktivaklasser, og økte andelen som ble satset på alternativer som aktive eierfond. Strategien har over flere enn 20 år gitt høyere avkastning, lavere volatilitet og redusert risiko, og har siden bredd seg ut hos de fleste institusjonelle og avanserte investorene både i USA og global.

Men venture- og buyout-fond er ikke for alle. Likviditetsbehov, tidshorisont, kapitalstørrelse og tilgangen på gode fondsforvaltere og selskaper er avgjørende. Som finansguruene French og Fama har bemerket er det faktisk fondsforvalternes evner som er utslagsgivende når eller om de klarer å finne gode investeringsprosjekter og utnytte dem.

Vi ser at veksttakten i selskapene disse fondene eier, vokser når en sammenligner med før de fikk aktive eierfond som aksjonærer. Særlig sterk er veksten blant tidligfaseselskaper fire til fem år etter at eierfondet kom inn.

Aktive eierfond bidrar både gjennom å finne de riktige selskapene å investere i, men også til å utvikle dem, øke produktiviteten og gjøre dem sunne og lønnsomme. Det er også da de er mest verdifulle for samfunnet og bidrar til sysselsetting, skatt og utvikling.

Norsk Venturekapitalforenings årlige verdiskapingsanalyse viser at porteføljeselskaper eid av aktive eierfond bidro med nærmere 73 milliarder kroner i verdiskaping til det norske samfunnet gjennom skatter og avgifter i fjor, og sett under ett har porteføljeselskapene hatt en formidabel verdiskapningsvekst på i snitt 15 prosent per år siden 2001.