Det ble sendt ut en pressemelding til flere medier samtidig torsdag 25. mai, men E24 var raskest på ballen og ble derfor sitert. Konsekvensen av pressemeldingen var en tosifret kursoppgang for selskap i laksesektoren.

Da lakseskatten ble lansert i september i fjor, ble det dagen før offentliggjøringen hasteinnkalt til en pressekonferanse med et tema som kunne påvirke verdsettelsene på børsnoterte selskaper. Oppkjøringen var nok til at noen investorer «forsto» hva som var på gang, og solgte seg ut av sektoren.

Flere av de store oppdretterne falt 20–30 prosent da nyheten ble offentliggjort. Markedsverdien på sektorselskapene falt med cirka 50 milliarder kroner på kort tid.

Myndighetene har også tidligere vist tvilsom håndtering av kurssensitiv informasjon. I mars 2013 delte den daværende miljøvernministeren kurssensitiv informasjon med journalister om konsesjonene til et notert gruveselskap. Statsrådens håndtering resulterte i at nyheten ble spredt gjennom en nettavis og påvirket kursen på selskapets aksjer i børsens åpningstid – alt dette før selskapet fikk sendt ut børsmelding og før Miljødepartementet fikk publisert nyheten på sine sider.

Håndteringen ble kritisert av Finanstilsynet på flere grunnlag.

Myndighetene, heretter inkludert politisk ledelse, må ta inn over seg at beslutninger, enten dette gjelder forvaltningsavgjørelser eller er knyttet til regelverk eller endringer i rammebetingelser kan utgjøre innsideinformasjon og følgelig bør offentliggjøres og håndteres på en forsvarlig måte.

Innsideinformasjon er presise opplysninger som ikke er offentlige, som gjelder børsnoterte verdipapirer, og som er egnet til å påvirke kursen på slike instrumenter merkbart dersom de blir offentliggjort.

Testen er om en investor med kjennskap til slik informasjon ville ha foretatt en investeringsbeslutning.

Poenget er at en kursdrivende nyhet som offentliggjøres mens handelen pågår på børsen kan gi betydelige kursutslag. De noterte selskapene innretter seg stort sett slik at kurssensitive nyheter offentliggjøres utenom børsens åpningstid. Typisk håndteres dette ved at viktige møter og beslutninger legges til tidspunkter hvor det ikke skjer handel.

Dersom kurssensitiv informasjon må offentliggjøres i børsens åpningstid, varsles børsen i forkant og handelen stanses inntil nyheten er offentliggjort og «absorbert» av markedet.

Myndighetene har ingen rettslige forpliktelser knyttet til offentliggjøring. Det må likevel kunne forventes at man planlegger og innretter sin kommunikasjon i saker av åpenbar kurssensitiv natur på en forsvarlig måte som ikke skader de noterte selskapene, aksjonærene og tilliten til det norske verdipapirmarkedet.

Det betyr at beslutninger som medfører offentliggjøring av kurssensitiv informasjon fortrinnsvis bør skje utenom børsens åpningstid.

I tillegg bør offentliggjøring skje på en måte som sikrer lik og samtidig tilgang til informasjonen, med andre ord bred distribusjon, for eksempel gjennom NTB.

Med rundt 40 prosent utenlandsk eierskap på Oslo Børs, bør også informasjonen offentliggjøres samtidig på engelsk på egnet måte slik at ikke utenlandske investorer blir sittende i mørket med manglende beslutningsgrunnlag.

Selv om myndighetene ikke har tilsvarende rettslige forpliktelser knyttet til offentliggjøring som et notert selskap, gjelder reglene om markedsmisbruk og konfidensialitet etter loven for enhver – også for myndighetene.

Man bør ikke eksponere seg for kritikk og sanksjoner ved å ha en praksis ved håndtering av innsideinformasjon som åpner for innsidehandel og markedsmisbruk.

Staten har utmerket, intern kompetanse på slike spørsmål i Eierskapsavdelingen, som gjennom sitt eierskap i de største noterte selskapene daglig håndterer innsideinformasjon, og selvsagt også i Finanstilsynet. Men kompetansen og forståelsen synes likevel å være fraværende i deler av den politiske ledelsen og forvaltningen.

Det bør etter mitt syn snarest etableres rutiner og forståelse som sikrer at man ikke snubler her. Det fremstår lite tillitsskapende at den desidert viktigste norske aktøren og premissgiveren ikke har bedre kontroll.