Det er lov å buke hue!

Forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har kjøpt aksjer for sparepengene sine. Utmerket. Det burde mange flere politikere i regjering og på Stortinget gjøre. Forutsatt at man følger etablerte regler som sikrer transparens og habilitet.

Finansredaktør i DN, Terje Erikstad, er av en annen oppfatning. Han skriver i en kommentar 22. juli at Ola Borten Moe ikke skulle hatt lov til å kjøpe aksjer og at et forbud ville ha reddet jobben hans. Det er sikkert riktig, men hvorfor forbud når man kan oppnå det samme med sunn fornuft? Hadde han bare tenkt seg om – husket hvem han var og hva han var – så hadde jo statsråden fremdeles sittet trygt på sin post. Å innføre forbud for at ansvarlige politikere skal få slippe å bruke hodet, er ingen god idé.

Flere politikere burde spare i aksjer! For enhver engasjert aksjesparer får ikke bare god avkastning på sparepengene sine, hen får også en god forståelse for hvordan verdier skapes. Nyttig kunnskap for oss alle, men en helt nødvendig innsikt for alle de som skal vedta rammebetingelser for et næringsliv i vekst og omstilling.

Jeg vil våge påstanden at flere engasjerte aksjesparere i regjering og på Stortinget ville gitt bedre forutsetninger for næringslivet. Et næringsliv som hadde gitt større overskudd for eierne å reinvestere og flere skattekroner for politikerne å omfordele. Innsikt gir rett og slett bedre beslutninger og gode beslutninger gir bedre resultater.

