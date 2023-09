Artikkelen fortsetter under annonsen

Ellen Amalie Vold i Norsk Venturekapitalforening kommenterte i DN 25. september min artikkel fra 13. september om investeringer i unoterte aksjer.

Mitt hovedpoeng er at det er ikke lett å oppnå en overlegen, risikojustert avkastning gjennom aktiv forvaltning, hverken i noterte eller unoterte aksjer, såfremt den aktive forvaltningen måles mot en relevant og investerbar referanse.

Denne balanserte innsikten skuffer naturligvis dogmatikere som er enten veldig for eller mot unoterte aksjer.

I min artikkel dokumenterte jeg at amerikanske pensjonsfond har oppnådd samme avkastning i unoterte aksjer som i et indeksfond med likvide aksjer i småbedrifter på børs. Vold nevner ikke disse faktiske avkastningstallene i sitt innlegg og holder i stedet liv i myten om at unoterte aksjer gir overlegen avkastning til investor.

Vold viser til professor Tim Jenkinsons foredrag på seminaret i regi av Norges Bank Investment Management (Nbim, Oljefondets forvalter) 14. september om unoterte aksjer. Hun hevder at «investor ville fra 2000 til 2018 fått betraktelig mer i avkastning fra «private equity» enn fra investeringer i børsnoterte selskaper».

Professoren viste en figur hvor unoterte aksjer i oppkjøpsfond har gitt en avkastning som er 21 prosent høyere enn i en global referanseindeks for store selskaper. Tilsvarende figur for venturekapital viste en meravkastning på omtrent syv prosent over MSCI World-indeksen. Til sammen utgjør oppkjøps- og venturefond det som ofte kalles private equity (PE).

Meravkastningen på 21 og syv prosent i oppkjøps- og venturefond må ses over hele fondets levetid. I snitt varer private equity-fond i ti år, men den kontantstrømsjusterte varigheten – gjennomsnittlig tilbakebetalingstid, om du vil – er kortere. Den har i snitt vært fire år. Hvis vi bruker en annualiseringsfaktor på fire år, blir 21 og syv prosent over fondets levetid til henholdsvis 4,9 og 1,7 prosent i årlig meravkastning over MSCI World-indeksen – eller 3,3 prosent når man beregner et snitt av de to PE-segmentene.

Merk at investorers pengeveide snittavkastning i PE sannsynligvis er lavere fordi venture var populært på begynnelsen av 2000-tallet, da avkastningen ble svak.

For det andre sa professoren at man «sannsynligvis burde bruke en indeks for mindre selskaper» ved vurdering av unoterte aksjer «fordi de er mindre». Det er synd at Vold overser dette poenget – et poeng som sto sentralt i artikkelen min fra 13. september og som støttes av 86 prosent av norske finansanalytikere i en undersøkelse om risikopremien i småbedrifter.

Småbedrifter, målt ved MSCI World Small Cap-indeksen, som inneholder småbedrifter, har gitt en meravkastning på tre prosent over den storselskapsdominerte MSCI World-indeksen fra 2000 til 2023.

Den årlige meravkastningen i oppkjøps- og venturefond på i snitt 3,3 prosent kan sammenlignes med den årlige meravkastningen på tre prosent i MSCI World Small Cap i samme periode.

Med andre ord blir forskjellen i avkastning mellom noterte og unoterte aksjer borte når avkastningen annualiseres, samtidig som man sammenligner avkastningen i noterte småbedrifter med avkastningen i unoterte småbedrifter.

Deltagerne på Nbims seminar om unoterte aksjer ble altså servert en real professoral luftspeiling.

Noterte og unoterte aksjer – både i USA og globalt – har gitt omtrent samme avkastning til investor etter kostnader de to siste tiårene. Innsikten oppfordrer til mer balanse og mindre dogmatisme i spørsmålet om unoterte aksjer.