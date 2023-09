Artikkelen fortsetter under annonsen

Utenriksminister Anniken Huitfeldts ektefelle har handlet aksjer i selskaper som har ligget på Huitfeldts ministerbord, og som har vært påvirket av politiske vedtak fra regjeringen, bl.a. i våpenprodusenten Kongsberggruppen ASA. Ektefellen hadde satt opp en såkalt Chinese wall mot Huitfeldt. Er det da noe problem?

I en rekke bransjer er man forpliktet til å sette opp informasjonssperrer for å hindre muligheten for lekkasje av informasjon, såkalte Chinese walls. En slik plikt er ikke eksplisitt uttalt i loven, men følger blant annet av en tolking av reglene om taushetsplikt.

Anette Fjeld (Foto: Gunnar Lier) Mer...

UD har opplyst at ektefellen, etter at Huitfeldt tiltrådte som utenriksminister, har gjennomført nær 100 aksjetransaksjoner i selskaper notert på Oslo Børs. Ektefellens Chinese wall har fungert slik at han ikke har fortalt henne om kjøp og salg av aksjer. Men hva med den andre veien, fra ministeren som faktisk sitter på innsideinformasjon og til ektefellen? Har ekteparet sikret seg at informasjonen ikke kommer gjennom veggen fra ministeren til ektefellen?

Innsideinformasjon kan oppstå selv om innsideren (Huitfeldt) ikke er klar over det. Vurderingen er objektiv.

Innsideinformasjon defineres som: presise opplysninger; som ikke er offentliggjort; som direkte eller indirekte vedrører finansielle instrumenter; og som er egnet til å påvirke kursen på disse finansielle instrumentene merkbart dersom de ble offentliggjort.

Les også: Disse aksjene eide Huitfeldts mann da hun ble utenriksminister

Huitfeldt har uttalt at hun er «Helt sikker på at hun ikke har delt informasjon av betydning». Men er det egentlig så enkelt? Selv om det ikke er noen holdepunkter for at ministeren eksplisitt har delt innsideinformasjon til ektefellen, kan det jo tenkes at man i ekteskap likevel deler informasjon ubevisst eller utilsiktet. Og at en ektefelle som er aktiv i aksjemarkedet, ubevisst eller utilsiktet, kan sette sammen informasjon til et større bilde.

Artikkelen fortsetter under annonsen

På grunn av den nære forbindelsen mellom ektefellene er det ikke utenkelig at man overhører en og annen telefonsamtale, at man får informasjon om reiser og eller bedriftsbesøk, eller at man skjønner hva ektefellen jobber med. Derigjennom kan innsideinformasjon oppstå, ved at informasjon kan kobles sammen til et større bilde som faller inn under definisjonen av innsideinformasjon. Å handle på informasjonen er straffbart, og strafferammen er inntil 6 års fengsel.

Økokrim var raskt ute og sa at det ikke var fremkommet opplysninger som gå grunnlag for å vurdere spørsmål knyttet til innsideinformasjon. Gitt opplysningene som har tilflytt om omfanget av ektefellens aksjehandler og selskapene han har handlet aksjer i, sammenholdt med innsideinformasjonen som Huitfeldt som minister åpenbart må ha sittet på i den aktuelle perioden, bør Økokrim revurdere sitt standpunkt og åpne etterforskning.

Det er først gjennom en etterforskning at man kan avdekke sammenhengen mellom ektefellens handler og Huitfeldts innsideinformasjon, og om reglene eventuelt er brutt.

Regjeringen foreslår, og Stortinget vedtar lovene. Den senere tid har vist oss at flere regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter har betydelige utfordringer med å navigere innenfor det regelverket som de selv foreslår og vedtar.

Kan det være at våre yrkespolitikere står så langt fra det «vanlige liv» at de ikke helt forstår kompleksiteten i regelverkene og hvordan det slår ut i det livet vi andre lever i? Regjeringens oppdatering av Håndbok for politisk ledelse onsdag, med en enkel regel om kjøp og salg av aksjer, er et skritt i riktig retning. Denne saken viser vel at regelen også burde vært oppdatert for nærstående.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.