Dagens Næringsliv skriver 4. september at utenriksminister Anniken Huitfeldt trosset UD-råd om mannens aksjehandel. Med forbehold for at passusen «i denne samtalen fortalte mannen om hans investeringsselskap» er upresist gjengitt, og uten å oppfordre til dyneløfting: Hva slags ekteskap er det statsråden har? Visste hun ikke allerede om mannens investeringsselskap?

Det er ikke til å tro. Bokstavelig talt.

Cecilie Wetlesen Borge Mer...

Derimot står det til troende at hun etter samtalen med utenriksråden ikke fulgte opp med spørsmål eller presiseringer på hjemmebane: Kanskje har hun funnet det best ikke å vite. Ekteparet Huitfeldt Flem har kanskje, på linje med mange andre i Norges lange land, hatt et ønske om å tjene gode penger. Det er ikke noe galt i det. Men det er for politikere som for investorer og resten av samfunnslivet: Det spiller en rolle hvordan inntekter genereres.

Ifølge TV 2, som gjengitt av DN, fylte hun ved tiltredelsen ut et skjema hvor hun skulle oppgi alle personlige eierinteresser, og her fant hun ikke noe «naturlig sted å opplyse om sin manns eierinteresser». Det høres ut som et halvferdig skjema som ikke omfatter nærstående. Men hva skulle hun opplyst hvis skjemaet hadde plass for slikt?

Hun visste jo uansett intet om hans plasseringer. I så fall er den manglende skjemarubrikken uinteressant.

Mange har ytret mye klok forbauselse i kjølvannet av Huitfeldt-saken, blant annet Peter Warren, som minnet om innsideregelverket enhver profesjonell aktør i næringslivet har nærmest i ryggmargen. For politikerne er utgangspunktet et annet. Politikerne vedtar regler på samfunnsområder de ikke nødvendigvis kjenner så godt. Da er det kanskje ikke å forbauses over at de av og til trår feil i saker om stortingsleiligheter, utnevnelser, aksjehandel og andre snubletråder.

I slike tilfelle er det viktig for politikernes troverdighet, og for vår tillit til dem, at de unngår bortforklaringer. Uten troverdighet og tillit kommer vi raskt i demokratisk underskudd. Det er alvorlig og kan ikke bortforklares.

Kanskje er det på tide å verdsette at de fleste av oss har et ønske om å tjene penger på det vi behersker – enten det er aksjehandel, barnehagedrift, bedriftsbygging, fotballspilling eller sågar advokattjenester – og i tillegg anerkjenne at verdier må skapes før de kan fordeles.

Kanskje kan våre politikere dempe sin kritikk av motstandere som trår feil, og erkjenne at de alle i stor grad bør lytte til embetsverket i sak og form. Man får ikke jobb i embetsverket uten utdannelse og erfaring som passer til oppgaven. For politikerne er stillingsannonsen langt mer fleksibel. Det heter demokrati, og er ikke perfekt. Men det er det beste vi har. Så lenge politikerne ikke setter seg over velgerne.

For oss skattebetalere er det ikke nødvendigvis så uønsket å betale skatt, men det bidrar til å øke skattemotstanden hvis opplevelsen av politikerne, som står for bruken av skattekronene, er inkompetanse, surr eller arroganse. Eller en kombinasjon av disse.

Politikerne har latt seg velge fordi de mener seg best til å forvalte våre felles interesser. Da holder det ikke med partiprogrammer og valgtaler. De må gjøre seg fortjent til tilliten.

