Nbim rapporterer lønn i henhold til de prinsipper som i sin tid ble utviklet for sentralbankvirksomheten. Rapportering utviklet for sentralbankvirksomheten passer imidlertid ikke nødvendigvis like godt for en produksjonsbedrift som Nbim. Mens sentralbanken ligner byråkratiet for øvrig ved at alle ansatte naturlig kan plasseres i et faglig hierarki (konsulent, rådgiver, spesialrådgiver og så videre), som også reflekterer deres verdi for arbeidsgiver, er det annerledes for Nbim.

For det første kan det være slik – og det er et spørsmål – at en lavere andel av de ansatte plasseres i det faglige hierarkiet i Nbim enn i sentralbanken for øvrig. Og for det annet skiller Nbim seg ut ved at verdien av arbeidet i større grad kan måles på tvers av kategorier av ansatte, herunder også på tvers av ulike ledende ansatte. Formålet til Nbim er å øke verdien av fondskapitalen. Det kan skje gjennom lavere kostnader i produksjonen, for eksempel knyttet til indeksering, eller gjennom bruk av den tildelte risikorammen for å ta aktive posisjoner. Begge deler er målbart.

Loven sier at kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi, og at dette gjelder uavhengig av om arbeidet tilhører ulike fag. Hva som er arbeid av lik verdi i Nbim vil trolig bli et kjernespørsmål for retten. Hvor det må tas i betraktning at Nbim er en enestående hybrid mellom byråkrati, kapitalforvaltning og produksjonsbedrift, hvor samfunnsoppdraget er høyest mulig avkastning etter kostnader.

Nbim skal uansett ha ros for åpenhet ved at de har inkludert variabel lønn (bonus) i tallene. I årsrapporten for 2022 tabell 25 fremgår at for de to øverste kategoriene (spesialrådgiver og seksjonsleder) så var kvinners lønn henholdsvis 78 og 84 prosent av menns lønn. Det er lavt, men kan muligens begrunnes med at kvinner i disse stillingene i snitt tilfører fondet lavere verdi enn deres mannlige kolleger.

