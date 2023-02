Artikkelen fortsetter under annonsen

DN har i flere artikler skrevet om Joachim Høegh-Krohns nye forretninger og hvordan han som tidligere administrerende direktør for Argentum opplevde staten som eier. Mine kolleger og jeg kjenner oss ikke igjen i påstandene som fremsettes.

Det refereres blant annet til et møte med Argentums daværende ledelse i fjor vinter. Dette var et ordinært introduksjonsmøte mellom meg som relativt ny næringsminister og selskapets styreleder og administrerende direktør. Tonen var god gjennom hele samtalen. Møtet ble avsluttet med en invitasjon til å gi innspill til departementet om hvordan staten samlet sett kan forvalte kapital på best mulig måte. Daværende styreleder takket for muligheten.

Jeg vil på det sterkeste avvise at det fra departementets side ble formidlet at investeringsstrategien skulle tilpasses en bestemt retning.

Det spekuleres videre i at selskapets revisor ulovlig ble skiftet ut midt i tjenestetiden. Dette er feil. Tjenestetiden løper til og med revisjonen for regnskapsåret 2022. EY har vært revisor i selskapet i fem år. Det oppfatter vi ikke som urimelig kort. Valg av revisor om høsten for kommende regnskapsår er ikke unikt. Det gjorde vi også i Investinor i desember i fjor. Det var et praktisk ønske om at ny revisor tidlig kunne starte arbeidet med regnskapsåret 2023.

Å stille spørsmål til revisor om Bradbenken-ordningen, er å stille spørsmål. Eiere som ikke stiller spørsmål, gjør ikke jobben sin.

Jeg vil gi honnør til selskapets ansatte og tidligere styre som i fjor vår ble enige om å avvikle den urimelige Bradbenken-ordningen raskere enn tidligere lagt opp til. Avviklingen har vært et ønske fra skiftende regjeringer i svært mange år. Også næringsministre fra de borgerlige partiene har tatt avstand fra ordningen.

Som DNs kommentator skrev forleden: Hvis ledelsen tar oppsiden og eierne (det vil si skattebetalerne) nedsiden, sitter de neppe i samme båt.

Nå mente jeg det var på tide å gå fra ord til handling for å unngå større omdømmetap for selskapet. Heldigvis viser Argentum-saken at det ikke trenger å være helt umulig å gjøre noe med avtaler som på et tidspunkt fremstår som åpenbart urimelige eller lite hensiktsmessige – innenfor lovens rammer.

Når noen mister mangeårige lukrative ordninger, forlater selskapet for å starte konkurrerende virksomhet og i etterkant kritiserer regjeringen, er det helt legitimt. Men det bør ikke overraske at regjeringen driver profesjonelt aktivt eierskap, som også andre private eiere.

Det viktigste for staten som eier, er at Argentum nå har en solid, kompetent og motivert ledelse og et sterkt investeringsteam. Selskapet har hentet mye kapital i markedet de siste månedene og er godt rigget for videre utvikling.

Vi har god og profesjonell eierdialog med selskapet og med en klar rolle- og ansvarsfordeling. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer. Dette er, sammen med statens forventninger og hvordan eierskapet følges opp, utførlig beskrevet i eierskapsmeldingen, som nå behandles av Stortinget.

Jeg noterer at tidligere administrerende direktør i Argentum uttalte til DN at han aldri satte av tid til å lese Hurdalsplattformen, som danner grunnlaget for regjeringens næringspolitikk. Det er en interessant uttalelse fra en tidligere leder for et heleid statlig selskap.