Jonny Hesthammer i Norsk kjernekraft AS anklager i DN 5. september Statnett for å være negativ til kjernekraft. Han viser til at jeg har uttrykt tvil om kjernekraft er realistisk i Norge før 2050 i et intervju med Montel.

Hesthammer hevder at hans firma kan bygge kjernekraft på ti år.

De er i så fall veldig velkomne til å søke Statnett om tilknytning til kraftnettet på egnet sted, og vi skal gjøre vårt for å legge til rette. På vanlig måte er det da en forutsetning at planene har tilstrekkelig lokal forankring og en gjennomarbeidet fremdrifts- og finansieringsplan.

Kjernekraft har mange gode egenskaper i et kraftsystem. Norge nyter godt av at det finnes kjernekraft i Sverige og Finland. Samtidig har kjernekraft også mange utfordringer som gjør dette til en omstridt produksjonsform i mange land.

Statnett har ansvar for å planlegge en robust kraftforsyning, med plikt til å sikre balanse mellom forbruk og produksjon til enhver tid, også i fremtiden. Det er derfor krevende for oss å basere utviklingen på en produksjonsform som det fortsatt er knyttet stor usikkerhet til i Norge.

Hesthammer insinuerer at Statnett har en egeninteresse i fornybar type kraftproduksjon, fordi det da trengs mye nett. Det er dobbelt feil. Statnett har selvsagt ingen egeninteresse i å bygge mest mulig. Og dessuten er premisset feil. Det er ikke færre kraftledninger i Sverige og Finland selv om de har kjernekraft.

Hesthammer har rett i at Statnett hverken bestemmer eller vet hvilke produksjonsteknologier som vinner frem. Derfor uttalte jeg i det samme intervjuet med Montel: «Det er viktig at vi alle har en form for nysgjerrighet for mange muligheter på lengre sikt. Ingen av oss vet hvilken fremtid vi er på vei inn i. En miks av mange produksjonstyper er bra i Norden».

All ny kraft er velkommen.