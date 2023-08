Artikkelen fortsetter under annonsen

Agurktiden har gitt mange oppslag om turisthorder som har hjemsøkt vårt land, våre toalettfasiliteter, og ikke minst mangelen på dem.

Reisemålsutvalget ble ledet av Trine Skei Grande. I utredningen «Reisemål for en bærekraftig fremtid» har utvalget foreslått en turistskatt på alle reiser over landegrensen inn til Norge. Denne skal betale for tiltak på norske reisemål.

Det er mange grunner til at regjeringen bør forkaste forslaget.

Marius Holm

En avgift på transport over landegrensen treffer alle som reiser med tog, buss, bil og andre transportformer. Men mesteparten av trafikken over grensen er ikke turister som reiser for å bruke norske toaletter på belastede reisemål.

Det er vanlige fritidsreiser, arbeidsreiser og forretningsreiser.

Synne Homble

Grenseregionene er i en viss grad et felles arbeidsmarked, med pendling over landegrensen.

Det er urimelig at alle reisende mellom Østfold og Bohuslän skal betale for turisme over hele Norge. Samtidig er en stor del av turistene nordmenn som ikke krysser grensen, og de er en minst like stor belastning på infrastruktur og natur som utenlandske turister.

En avgift på grensekryssing er derfor lite treffsikker som en form for brukerbetaling.

En nasjonal innkreving av turistskatt på transport har ingen effekt på trengsel og overbelastning lokalt på reisemålet. En slik avgift har derfor ingen annen funksjon enn å skaffe penger. Dersom finansiering av fellesgoder på reisemål er et nasjonalt behov, bør finansieringen skje gjennom bevilgninger over statsbudsjettet.

En skatt på alle reiser over landegrensen vil medføre store kostnader til innkreving og administrasjon. Det er grunn til å tro at kostnaden blir høyere enn ved mer nøytrale skatter og avgifter.

Vi har gode tradisjoner for å la avgifter på transport kombinere to formål. De skaffer inntekter til fellesskapet og bidrar til miljøeffektive transportvalg. En eventuell ny transportavgift bør derfor skille mellom ulike transportformer.

En flat avgift per passasjer kan gi stort utslag på korte og miljøvennlige kollektivreiser over landegrensen. Samtidig vil prispåslaget knapt være merkbart på lange og mer forurensende reiser.

Reisemålsutvalget drøfter også muligheten for lokalt besøksbidrag. Regjeringen har i Hurdalsplattformen åpnet for å gi kommunene mulighet for dette. Utvalget peker på utfordringer med lokale besøksbidrag, som konkurransevridning mellom kommuner, og at ny infrastruktur kan forsterke turiststrømmer til reisemål med høyt trykk fra før.

Selv om lokale besøksbidrag har ulemper, er det også betydelige fordeler. Beslutning på lokalt eller regionalt nivå vil gi en god avveining mellom behovet for regulering, oppimot ulemper avgiften kan ha for lokal verdiskaping og arbeidsplasser. Politisk behandling gir demokratisk forankring.

Lovhjemmel til å innføre lokale besøksbidrag kan også inneholde begrensninger som sikrer et minstenivå av standardisering. Dette forenkler administrasjon og reduserer kostnadene ved innkreving.

For små lokalsamfunn kan store turiststrømmer by på problemer og store kostnader. Brukerbetaling fra turistene sender regningen dit den hører hjemme og vil ofte være den mest rettferdige løsningen, dersom dette lar seg gjennomføre. Vi ser at dette ikke alltid vil være tilfelle. Noen ganger kan brukerbetaling være i konflikt med ferdselsretten.

Brukerbetaling kan også i noen tilfeller gi uønskede effekter på adferd, for eksempel at toalettfasiliteter eller egnet parkering ikke benyttes.

Å innføre en ny statlig ordning for å finansiere gode tiltak på reisemål har derfor mye for seg. Men Reisemålsutvalget har trolig gått seg i vill i et forsøk på å sende regningen til noen som ikke var representert i utvalget.