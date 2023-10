Artikkelen fortsetter under annonsen

I DN 28. september peker sjeføkonom i YS, Merete Onshus, på flere forhold som hun mener gjør det vanskelig å bytte bank. Hun mener at det ikke er tilstrekkelig at bankene har bygget gode tekniske løsninger som gjør bankbytte svært enkelt, slik jeg viste i DN 26. september.

Hun sier nå at det også er et problem at mange fremforhandler egne avtaler med banken. Det er jeg uenig i.

Gry Nergård (Foto: Kilian Munch/NHO) Mer...

Byttebarrierer handler også om hvor mye tid kunden må bruke for å orientere seg i markedet, sier Onshus. Og det er riktig: I et marked med konkurranse er det nettopp lagt opp til at kundene må innhente informasjon og vurdere denne for å kunne foreta de valgene kunden mener er best.

For å kunne ta disse valgene, må kunden ha mulighet til å finne og forstå informasjonen. Til dette er vi så heldige å ha Finansportalen. Onshus mener informasjonen i portalen ikke er god nok, ettersom det er så vanlig med individuell prising av boliglån at listeprisene ikke blir reelle.

Det er to måter å løse dette på: Enten å ta bort muligheten til at kunder kan forhandle renter og andre betingelser med banken, enten selv fordi de er gode kunder, eller sammen gjennom for eksempel arbeidstagerorganisasjoner som YS. Eller å utvide informasjonen i Finansportalen, slik at den synliggjør hva organisasjoner og personer har forhandlet seg frem til av rentefordeler.

Det siste kan fort bli mer villedende enn veiledende, da mange kunder ikke har mulighet til å få de fremforhandlede prisene. Og det første, altså forbud mot fremforhandlede priser, vet jeg ikke om er ønskelig. De som er medlemmer i YS får i dag for eksempel gjennom YS Fordel en av landets laveste renter på boliglån og mange andre fordeler hos en større bank. Det fremheves som en fordel på YS sin nettside.

Da er valget altså: Forby denne fordelen, eller ta inn informasjon om denne prisen i Finansportalen slik at alle kan se hva de går glipp av ved å ikke være YS-medlem.

Bankbytte kompliseres også av at det gjelder andre betingelser dersom man kjøper flere produkter, påpeker Onshus. Det er riktig at koblinger kan gjøre et marked uoversiktlig. Derfor er dette også strengt regulert i finansmarkedet. Oppsummert kan man si at loven forbyr koblingssalg, med unntak for vilkår om forsikring som styrker kundens mulighet for å oppfylle en kredittavtale, eller «kontoavtale for å sikre oppgjør av kredittavtalen».

Produktpakker tillates også dersom det kan dokumenteres at et samlet tilbud av flere tjenester gir kostnadsbesparelser. Dersom produktpakke kan tilbys, må det gis informasjon om pris for de enkelte tjenestene som inngår i pakken. Dette er regler som er innført nettopp av hensyn til å opprettholde gjennomsiktigheten i markedet.

Men selv om det ikke kan stilles vilkår om at man kobler andre tjenester sammen, står kunden likevel fritt til å forhandle bedre betingelser, for eksempel med argumentet «jeg er jo så god kunde».

Igjen blir spørsmålet: Skal man forby denne muligheten for kunden, eller skal man fortelle på Finansportalen hva man eventuelt kan oppnå ved å være god kunde?

YS har løst det på sine nettsider ved å ha en Fordelskalkulator som forteller om alle fordeler du kan få ved å være medlem hos dem – inntil slike fordeler eventuelt forbys.

