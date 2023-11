Artikkelen fortsetter under annonsen

DNBs kommunikasjonssjef Øystein K. Langberg hevder i innlegg 3. november at «Håland har vært konsistent i sin kritikk av DNB, helt uavhengig av om banken har hatt høy eller lav inntjening, høye eller lave tap, høy eller lav utlånsvekst».

Sigmund Håland Mer...

Det er helt korrekt. Det henger sammen med at banken aktivt ødelegger sitt rykte og taper markedsandeler helt uavhengig av om inntjening, tap eller utlånsvekst er høy eller lav.

Jeg er blitt bombardert med svada fra banker over hele verden i flere tiår. DNB skiller seg ut ved å kombinere svadaen med utmerket regnskapsinformasjon. Av de mer enn 100 bankene jeg analyserer eller har analysert de siste 20 år, er DNBs regnskaper blant de mer informative. Måten banken forklarer posten «Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi» på, står for eksempel til gull. Jeg nevner det, fordi hos mange banker er disse inntektene vesentlige, men vanskelige å forstå.

Informativt er blant annet også opplysningene om utviklingen i DNBs markedsandeler. Det vil være feil å si at de fluktuerer, de har falt hvert eneste år siden 2012. Unntaket i 2022 skyldes ene og alene kjøpet av Sbanken. Det er ikke noe jeg har funnet på, informasjonskilden er bankens egen «Factbook».

Den eksepsjonelt svake utviklingen er lett å forstå. I september kommenterte DN den årlige, uavhengige kundeundersøkelsen. DNB har aldri ligget særlig høyt på disse målingene, men den siste viste at DNBs kunder ikke har vært så misfornøyde på 20 år.

Apropos misfornøyde kunder, ikke lenge etter DNBs bud på Sbanken skrev DN: «Sbanken prøver å stanse kundeflukt og raseri etter DNB-bud – fryser alle boliglånsrenter ut året».

DNB er på ingen måte alene om å flå sine kunder, men der banken skiller seg ut, er viljen til å gå til langvarig krig mot kundene. De fleste andre banker forsøker å unngå medieovervåket dekning av sine ugjerninger. De retter seg etter tilsynsmyndigheter, klagenemnder og lignende. Etter at DNB ved to anledninger urettmessig hadde karet til seg noen hundre millioner kroner fra sine kunder, kriget den i rettssalene, under medienes flomlys, i rundt ti år.

Banken ga seg ikke før den hadde tapt begge sakene i høyesterett.

Det er unikt, men merkevarebygging kan det ikke kalles. Hadde ikke forbrukerrådet sponset advokatutgiftene, hadde DNB sluppet unna. I DN i 2020 oppsummerte jusprofessor Marte Kjørven Eidsand saken på en grei måte: «Rekk opp hånda den som har lyst til å bruke 18 millioner kroner på kanskje å få tilbake 1900 kroner fem år senere.»

DNB har fått kjørt seg i mediene også den siste tiden, og man kan vel ikke si at den har klart seg bra. Tror bankens representanter at befolkningen er så sløv at man kan fortelle hva som helst?

De som jobber på kommunikasjonsavdelingen, bør lese bankens regnskaper.

Vi har riktignok ikke fått like legendariske uttalelser som «spleiselaget» til den tidligere konsernsjefen, men vi kan ta med et par fra de siste dagene.

Ovennevnte Langberg skrev i sin kommentar at «bankene har historisk lave marginer på boliglån nå». Det er en typisk DNB-kommentar. Den er på sett og vis korrekt, men villedende. Det er et resultat av varslingsfristen for rentehøyninger. Når rentenivået stabiliserer seg, vil regnskapene vise at de reelle marginene er høyere.

Når rentene faller, blir utlånsmarginene enda høyere, til rentenivået igjen stabiliserer seg. For innskudd er det motsatt.

Den andre uttalelsen står kommunikasjonsdirektør Kari Vartdal Riise for. Hun uttalte 1. november at «Håland kan være helt trygg på at DNB tar godt vare på kundene våre».

En fremskrivning av markedsandelene i personkundemarkedet gjør meg litt utrygg. Ved forrige årsskifte var DNBs andeler 24,2 prosent for utlån og 31,8 prosent for innskudd. I årets åtte første måneder falt de med 0,5 prosentpoeng for utlån og 0,8 prosentpoeng for innskudd. Omregnet til årlige rater tilsvarer det henholdsvis 0,75 og 1,2 prosentpoeng.

Fortsetter trenden, når bankens markedsandeler i personkundemarkedet null i 2054. Da kan vi konstatere at DNB ikke har tatt vare på kundene sine.