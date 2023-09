Artikkelen fortsetter under annonsen

Det som skjer langs kysten er lite forstått i Oslo, hevdes det i en artikkel i Dagens Næringsliv («Tar kunder fra storbankene: – Det som skjer langs kysten, er lite forstått i Oslo», DN 5. september). Det er en beskrivelse vi ikke kjenner oss igjen i.

Vi er tett på næringslivet over hele landet, vi kjenner de lokale forholdene og jobber sammen med små og store bedrifter for å sikre verdiskaping og videre vekst. I Stavanger, Bergen og Trondheim alene har vi 3000 ansatte som kjenner regionene godt. Både forretningsbankene og sparebanker er godt representert langs hele norskekysten, og i DNB jobber vi hardt for at kunden skal velge oss.

Skal vi lykkes med å bygge næringslivet i Norge, og løse de store klima- og energiutfordringene, må vi kombinere det lokale perspektivet med de globale mulighetene. Istedenfor å tegne et uriktig bilde av at forretningsbankene ikke forstår seg på norskekysten, bør vi heller sette søkelys på hva vi kan gjøre for at lokalt næringslivet skal lykkes enda bedre i fremtiden. Selv om vi er konkurrenter, så samarbeider vi også som banker for å løfte frem lokale og regionale bedrifter.

Det som skjer langs kysten av Norge legger grunnlaget for fremtidens næringsliv. DNB har kontorer langs hele kysten, fra Kristiansand i sør til Alta i nord. Våre ansatte er like integrert i lokalt næringsliv og verdiskaping som sparebanken på andre siden av gaten. Som regionbanksjefer i DNB møter vi hver dag bedrifter som har enorme ringvirkninger i sine lokalsamfunn. Vi kjenner kysten godt, men vi kan også løfte de lokale bedriftene ut i verden. For å skape vekst i Norge må vi ha et allsidig næringsliv, og det krever at vi både jobber med selskaper som er verdensledende innenfor sine felt og gründerselskapene med vågale vekstambisjoner.

Vi i DNB er en betydelig aktør både lokalt og internasjonalt. Der vi skiller oss fra mange av våre konkurrenter er at vi både er der for bedriftene lokalt, men også med de som satser internasjonalt. Vår rolle som bank er å gi de gode rådene som gjør at gründere kan lykkes lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er nettopp dette som er privilegiet vårt i DNB.

Med kontor på både Sotra og i Singapore kan vi være der for bedriftene gjennom hele reisen. Slik at selv de mest vågale og særnorske ideene kan møte nye handelspartnere.

Mange av selskapene vi jobber sammen med er viktige hjørnesteinsbedrifter i sine lokalsamfunn. Det skal de også være i fremtiden. Derfor skal DNB finansiere 1500 milliarder til bærekraftige tiltak innen 2030, og mange av disse investeringene skal skje nettopp langs norskekysten. Vi kjenner aktørene som er der og som kan gjøre dette mulig.

Skal vi lykkes i det grønne skiftet så spiller næringslivet langs kysten en fundamental rolle, med kompetanse og kunnskap som er blitt opparbeidet gjennom generasjoner.