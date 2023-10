Artikkelen fortsetter under annonsen

DNB jublar for nok eit godt resultat. Midt i feiringa vert konsernsjef Kjerstin Braathen kalla til Dagsrevyen og spurt, gong etter gong, om DNB ikkje burde bruka handlingsrommet sitt for å redusera rentene til dei som slit økonomisk.

Gaute Torsvik (Foto: Terje Heiestad) Mer...

Mange spørsmål, ingen svar. DNB-sjefen trør vatnet.

Ho burde svart slik:

«Vi i DNB bruker vårt handlingsrom for å maksimere bankens overskudd og dermed avkastningen til aksjonærene. Det er opp til konkurransemyndighetene og kundene, som har gitt oss dette generøse handlingsrommet, å avgrense det. Forøvrig mener jeg staten bør ta seg av fordelingspolitikken.»

Godt svar!

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er gylne tider for norske finansinstitusjonar, ikkje berre fordi renta går opp. Tidene har vore gode lenge. I heile perioden etter finanskrisa har dei store norske forsikringsselskapa og bankane hatt ei avkastning på eigenkapital som ligg langt over det finansinstitusjonar elles i Europa har. Kvifor tenar dei så godt?

Det enkle svaret er at bank og forsikring utnyttar handlingsrommet sitt til å kjøpe billig og selja dyrt. Det er oppskrifta bak alle store overskot. Men, lærer me studentane våre her på universitetet, det skal ikkje vera mogeleg i ein fri marknad. Vert marginane for store kjem konkurrentane og underbyr, heilt til all reinprofitt – avkastning utover det normale – er borte.

Berre dei som eig eitt eller anna konkurrentane ikkje kan kopiere, ein oljebrønn, ein fiskeoppdrettskonsesjon, ein foss, eit vinmonopol, skal tena ekstraordinære overskott. Mange år med høg avkasting i finansnæringa viser at det er mogeleg å tene ekstraordinært utan å vera eksklusiv.

Og det er kanskje vår feil. Det er me – i utvida meining – som har gitt bankar og forsikringsselskap eit for generøst handlingsrom for å tena pengar. Kollektivt bør me passa på at konkurransetilsynet gjer jobben sin. Bank og forsikring er dominert av relativt få store aktørar, og færre ser det ut til å bli. Det er ein fare for at kostnadsvinstar frå stordriftsføremoner vert annullert av redusert konkurranselyst.

Som enkeltindivid bør me vera meir på hogget. Mange sit godt i sofaen, ikkje ytst på stolen klare for å springa til dei som tilbyr betre vilkår. Men kven er eg til å moralisera over slappe kundar. Vil dei heller sitja i sofaen enn jakte betre lånevilkår eller lågare forsikringspremie, skal dei sjølvsagt bli sitjande. Det viktige er at styresmaktene passar på at bytte av bank og forsikring går så saumlaust som mogeleg.

Litt av kundepassiviteten – eller den uelastiske etterspurnaden, om me brukar økonomisjargongen – kjem nok av at bank og forsikring tilbyr innfløkte tenester det kan vera vanskeleg å samanlikne på tvers av institusjonar og at det er reelle transaksjonskostnader knytt til å bytta bank og forsikring.

Det er me som skal redusera handlingsrommet til DNB, ikkje DNB som skal bruka det for å hjelpa kundar som slit.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Me er ikkje tente med å lata som me har ein pusekatt-kapitalisme der bankane let som dei har omsorg for kundar som slit økonomisk. Me treng aggressive bankar som gjer det dei kan, sjølvsagt innafor det lover og reglar tillèt, for å tena pengar. Me treng eit aggressivt konkurransetilsyn som seier nei til fusjonar som reduserer konkurransen og ei regjering som høyrer på dei og fjernar alle andre ordningar som reduserer konkurransen i marknaden.

Til slutt: Det er mange gode grunnar for å hjelpe dei som slit økonomisk – men det bør staten ta seg av.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.