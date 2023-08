Artikkelen fortsetter under annonsen

Bankene tjener rekordhøye overskudd. I en fantasifull lederartikkel som blant annet omhandler julenissen, kritiserer DN SVs forslag om å regulere bankenes rentemargin og øke finansskatten.

Det er ingen overraskelse at finanspressen forsvarer finansnæringens interesser, men argumentene er ikke gode.

Det virker som DN tror bankmarkedet i dag er en arena for fri prisdannelse. I realiteten er bankenes utlån allerede både pris- og mengderegulert. Prisene reguleres gjennom styringsrente og varslingsfrister, og mengden gjennom utlånsforskrift og kapitalkrav. SVs forslag går ut på å gjøre lånemarkedet bedre for forbrukerne og mindre lukrativt for bankene.

For å sikre det foreslår vi altså at bankene må øke innskuddsrenten like mye som de øker utlånsrenten, eller innføre en maksimal rentemargin. Det bør kombineres med mer åpenhet om bankenes priser. Dette er moderate krav til en næring som har det privilegium å trykke penger og forsyne befolkningen med 97 prosent av betalingsmidlene, styrt av egne lønnsomhetshensyn.

Banknæringen har en årlig skatterabatt på over fem milliarder kroner sammenlignet med øvrige næringer, og vi foreslår derfor å øke finansskatten på overskudd. At DN omtaler dette som en «ny skatt», er pinlig. Med et renteoverskudd på 62,4 milliarder kroner bare i første halvår skulle det uansett bare mangle at denne skattesubsidien ble fjernet.

Men DN overser rekordoverskuddene og insinuerer at rentemarginen er nødvendig for å dekke kostnadene. Folk kan dessuten bare bytte bank. Men forbrukeren kan ikke på egen hånd reparere markeder der det utøves stor markedsmakt. DNs markedsidealisme kolliderer med virkeligheten. Det er innlysende at konkurransen ikke virker og at næringen skor seg på folks bekostning i dyrtiden. Julemarkedsnissen til DN vil ikke løse problemet.