Finans Norge ved Kari Olrud Moen svarer 9. mai på mitt innlegg («Altfor lønnsomme banker»). Der sier hun at vi skal være glade for at bankene tjener penger og er solide, og at tiltakene jeg foreslår allerede er godt ivaretatt i markedet.

Men når kun syv prosent av kundene byttet bank i fjor, viser det at konkurransen i bankmarkedet ikke er god nok. I året med tidenes renteoppgang burde bankbyttene vært mange flere.

Forbrukerrådets bytteundersøkelse i 2023 viser at 23 prosent ikke tror det er noe å spare på å bytte bank. Huseiernes månedlige rentebarometer motbeviser dette. Det er mye penger å spare på å bytte bank. Men det må bli lettere å være en aktiv forbruker.

Utfordringen er at det er vanskelig for forbrukerne å orientere seg i markedet. Noe Kari Olrud Moen illustrerer godt i sitt innlegg når hun i en setning sier at Finansportalen gir en «svært god markedsoversikt», og i den neste sier at «lån prises individuelt».

Derfor er det særlig viktig at vi får nye regler for renterapportering i Norge. Hvis bankene må rapportere snittrenter for utbetalte lån, vil lånekundene enkelt kunne se hvilke renter som faktisk gis i markedet. Ved å sammenligne dette med prislistene, vil forbrukerne kunne se hvilket forhandlingsrom de har.

Dette er gjennomført i Sverige. Der er bankkonkurransen høyere enn i Norge og forbrukerne har fått lavere renter, viser Finansmarkedsmeldingen

Finans Norge trekker stadig frem at bankene har innført det som heter «samtykkebasert lånesøknad». At det er lett å søke lån, burde være en selvfølge i vårt datadrevne samfunn. Denne enkle søknaden skaper likevel ikke bankkonkurranse i seg selv. Det nytter ikke å sende søknader til banker for å be om lavere rente når du ikke vet hvilke banker du skal sende dem til.