Artikkelen fortsetter under annonsen

De som synes Fosen-saken gjør «det bærekraftige skiftet» unødvendig krevende og tenker at det er et engangstilfelle, må tenke om igjen. Saken er et godt eksempel på hva næringslivet kan vente seg mer av fremover: et helhetlig syn på bærekraft.

Karoline Bakka Hjertø Mer...

Dommen er interessant lesning for næringsaktører, ikke minst fordi den i stor grad er i samsvar med bærekraftslovgivningen som er kommet og kommer fra EU.

Et viktig poeng i EU-lovgivningen er at både klima, natur og menneskerettigheter må ivaretas samtidig for at en aktivitet skal regnes som bærekraftig og dermed ha sin rettmessige plass i det bærekraftige skiftet.

Fosen-dommen slår fast at konvensjon om sivile og politiske rettigheters artikkel 27 ikke åpner for en forholdsmessighetsvurdering hvor andre samfunnsinteresser veies mot en minoritets interesser.

Dommen sier riktignok at der en rettighet kommer i konflikt med andre rettigheter, må disse veies mot hverandre, og at retten til miljø kan være en slik rettighet. Dommen åpner for at hensynet til «det grønne skiftet» kan være koblet til en slik rettighet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Rettigheter som veies mot hverandre, er i seg selv interessant, men utdypes ikke videre i dommen, siden hensynet til «det grønne skiftet» også kunne vært ivaretatt ved å velge andre utbyggingsalternativer.

Prinsippet om at andre samfunnsinteresser ikke kan veies mot rettighetene reindriftssamene har her, er derimot samme tankegang som EUs taksonomi legger opp til. En aktivitet regnes ikke som bærekraftig selv om den leverer på ett av EUs miljømål, dersom den samtidig gjør vesentlig skade på ett av de andre miljømålene eller bryter sosiale minstekrav.

For eksempel vil en aktivitet som fører til klimagassreduksjon ikke være bærekraftig dersom den samtidig ødelegger naturen eller bryter menneskerettighetene.

EUs taksonomi trådte i kraft i Norge 1. januar i år, gjennom Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer. Men dette er ikke bare et europeisk syn. Bærekraftsmålene er kjernen i hele verdens «Agenda 2030», og omfatter samtlige tre dimensjoner av bærekraftig utvikling: den økonomiske, den sosiale og den miljømessige.

Konkret betyr dette at hvis en aktivitet skal regnes som bærekraftig og være ønsket i EUs grønne vekststrategi – Europas «Green Deal» – må hensynet til alle bærekraftsaspekter, inkludert menneskerettighetene, tas inn i vurderingene næringslivet gjør.

Fosen-dommen var nok overraskende for mange. Men denne tankegangen vil bli viktigere fremover. Den er også nødvendig for et bærekraftig skifte der både den økonomiske, den sosiale og den miljømessige dimensjonen ivaretas.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.