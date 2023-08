Artikkelen fortsetter under annonsen

Jan Frode Lindsø skriver i DN 1. august, som svar på mitt opprinnelige innlegg (publisert i DN 26. juli), at mobilforbud og bytte av nettbrett med analoge bøker ikke er nødvendig i grunnskolen, blant annet fordi lærerne selv svarer i en undersøkelse at digitale ressurser gjør det enklere å gjøre undervisning «differensiert og variert».

Jeg vil tro det er enklere for lærere å underholde elevene med hver sin skjerm, men det betyr ikke at det er bedre for elevene. Derimot peker mye forskning på det motsatte.

Eirik Frøyland Rime

For eksempel konkluderte nylig en studie med at animert læring for barn er vesentlig dårligere enn den de får gjennom billedbøker. En annen studie pekte på hvordan skjermtid og dårligere språkevne henger sammen. Enda en studie pekte nylig på hvordan man husker betydelig bedre av å skrive på papir enn på skjerm. For ikke å snakke om konsentrasjon.

Det ble nylig gjort en systematisk oversikt der 41 studier omhandlende konsentrasjonsevne og skjermbruk ble gjennomgått der det klare flertallet pekte i retning av tydelig negativ påvirkning. Og i USA viste nylig en studie at det var åtte ganger større sjanse for å utvikle adhd ved mye skjermbruk.

Lindsø etterspør også kilder for min påstand om økt sjanse for psykiske lidelser knyttet til skjermbruk og viser til en kilde som ikke fant sammenheng. Det ble nylig gjort en systematisk oversikt der 50 studier av dette ble gjennomgått. 80 prosent av studiene fant signifikant sammenheng. 80–20 er ikke langt unna forholdet mellom studiene som fant og ikke fant sammenheng mellom kreft og røyking for 30 år siden.

Mobilforbud i skoletiden ville ikke eliminert den negative påvirkningen av skjermen, men har en god sannsynlighet for å redusere den betydelig.

Ja, jeg har også lest Læreplanens målsetninger om digitale ferdigheter. De bærer etter min mening preg av manglende forståelse for morgendagens teknologiske kompetansebehov. De av målsetningene som er relevante i grunnskolen, som å lære om trygghet på nettet og bevisstgjøring rundt kommunikasjon i digitale medier, kan fint læres på andre og betydelig bedre måter enn at grunnskoleelevene har tilgang til hvert sitt nettbrett.

Og når vi er inne på nettbrett – jeg klarer ikke å få sagt hvor dumt jeg synes det er. Nettbrett er laget for film og spill. Det er et elendig arbeidsverktøy.

Gi nå barna i det minste en laptop hvis de absolutt skal tvinges inn i den digitale verden så altfor tidlig.

Flere nærliggende land har etter hvert valgt å lytte til forskningen. I Nederland valgte nylig regjeringen å forby mobiltelefoner og nettbrett i klasserom. Vi ser lignende tendenser også i Danmark.

Etter skarp kritikk fra et av landets sterkeste forskningsmiljø, valgte regjeringen i Sverige nylig å skrote sin digitaliseringsplan til fordel for opprettholdelse av mer analoge læringsverktøy, og kunnskapsministeren sier samtidig at skjermen i skolen er «et mislykket eksperiment».

Jeg kunne ikke vært mer enig.

