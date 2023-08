Artikkelen fortsetter under annonsen

Teknologitoppene beskytter sine egne barn, hevder daglig leder Eirik Frøyland Rime i Tise (innlegg i DN 26. juli). Denne konklusjonen har han landet på etter en samtale med leder av Snapchat, Evan Spiegel, og etter litt googling.

At Spiegel styrer barnas skjermbruk og setter tydelige regler for sine barns skjermbruk burde ikke akkurat være noe revolusjonerende. Det er noe alle foreldre bør gjøre.

Veien er lang fra å oppdra egne barn til å konkludere med at fullstendig mobilforbud bør innføres i grunnskolen, og at nettbrett bør byttes ut med analoge bøker.

For etter at Frøyland Rime har googlet litt konkluderer han med at «alle» innenfor tech i Silicon Valley ønsker å sende barna sine på såkalte Waldorf-skoler, eller steinerskoler, som vi kaller dem i Norge. Han legger frem denne veletablerte myten sammen med at digitaliseringen i den norske skolen tilsynelatende er frisluppet.

Som lektor med master i ikt-støttet læring kan jeg betrygge Frøyland Rime med at det er lærerne som styrer bruken av digitale verktøy i klasserommet. Og ifølge den norske forskningsrapporten Grunn Dig, er det bred enighet blant lærerne om at digitale ressurser gjør det enklere å tilby differensiert og variert undervisning.

Er det virkelig slik at «alle» innenfor tech i Silicon Valley ønsker å sende barna sine på steinerskoler?

La oss si at det faktisk var slik Frøyland Rime hevder. Hva forteller det oss i så fall? At også alle andre bør sende barna sine på steinerskoler?

Betyr det at disse tech-folkene sitter med en helt unik kunnskap og pedagogisk kompetanse vi andre ikke innehar?

Hva med tech-folk som hevder at teknologi er helt avgjørende for læring? Skal vi lytte helt ukritisk til dem også? Svaret vil sannsynligvis for de fleste være nei.

Uansett er ikke bildet Frøyland Rime tegner helt korrekt. Myten fra Silicon Valley har sin opprinnelse i en artikkel i New York Times der noen tech-folk ble intervjuet. Tech-folk som samtidig hadde eierskap i den nevnte Waldorf-skolen.

Dessuten ligger denne skolen svært sentralt plassert midt mellom hovedkvarterene til både Microsoft, Google og Apple. Det er altså også praktiske årsaker til at flere velger denne skolen, og det ville vært rart om det ikke var noen som sendte barna sine dit. Men hva med de som ikke gjør det? Altså flertallet?

At barna får nok digital kompetanse utenfor skolen, slik Frøyland Rime hevder, er også en myte. Etter å ha jobbet som lærer i over 15 år har jeg sett at den digitale kompetansen elevene kommer med, varierer mye fra elev til elev. Og den kompetansen de eventuelt kommer med, er ofte en annen enn den de lærer på skolen.

Her bygger Frøyland Rime sine antagelser på myten om de digitalt innfødte – en myte som for lengst er avkreftet gjennom forskning.

Han hevder i tillegg at det «de seneste årene har det kommet betydelig forskningsresultater som viser at barn og unge har større sannsynlighet for å utvikle angst, depresjon, selvmordstanker og andre psykiske lidelser ved økt skjermtid». Dette forteller han uten å vise til en eneste studie.

En helt fersk norsk studie tegner et helt annet bilde. Den viser at sosiale medier ikke gir økt risiko for angst og depresjon. Og en studie fra Oxford i 2019 viste at skjermbruken hadde nesten samme negative påvirkning på de unges livskvalitet som det poteter hadde – altså nesten ingenting.

Frøyland Rime kommer også med noen merkelige påstander om opplæring i digital kompetanse. Så vidt han vet omfatter det ikke mye annet enn « … evnen til å navigere seg rundt i et operativsystem, eller i læringsspill». Og at det i fremtiden blir mindre behov for generell digital kompetanse.

Siden han allerede er godt i gang med å google kan han lese litt om opplæringen i digital kompetanse på Utdanningsdirektoratet sine nettsider. Det står der, slik at man slipper å lure.

