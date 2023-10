Artikkelen fortsetter under annonsen

Vi står foran en ny æra for barnehagesektoren med den nye kunnskapsministeren Kari Nessa Nordtun (Ap). Etter flere turbulente år der debatten har vært preget av konflikter, er det endelig håp om en kunnskapsminister som vil favne alle og jobbe for fellesskapets beste.

Kari Nessa Nordtun har vært en populær ordfører i Stavanger, og hun har vist at hun kan være en leder for alle innbyggere. Dette er oppmuntrende for alle ansatte i barnehagesektoren, uavhengig av hvilken barnehage de jobber i. Mens tidligere kunnskapsminister Tonje Brenna la vekt på å skille mellom ulike typer barnehager, gir Nessa Nordtuns tilnærming håp om en kunnskapsminister for alle.

Vi har mange utfordringer foran oss. Brenna har hindret at private barnehager har fått dekket pensjonsutgiftene som de har krav på. I tillegg har hun i praksis gått inn for at foreldrene skal miste retten de har til å den velge barnehagen de mener er best for sine barn.

Rett før Brenna gikk av, jobbet hun med et lovforslag som vil gjøre det enda mer krevende å drive private barnehager generelt, og kjedebarnehager spesielt. Nessa Nordtun står nå foran oppgaven med å håndtere disse konfliktfylte sakene.

Kari Nessa Nordtun har en unik mulighet til å begynne med blanke ark. Hun kan sørge for at alle beslutninger baseres på korrekte og oppdaterte fakta, og ikke på gamle tall og uriktig informasjon, som tidligere har vært tilfelle.

Private barnehager har tidligere prøvd å invitere til dialog uten å lykkes. Nordtun har vist evnen til å forstå betydningen av samarbeid med ulike aktører i samfunnet fra sin tid som ordfører, og vi håper at denne tilnærmingen vil fortsette som kunnskapsminister. Vi står klar til å delta i en konstruktiv dialog.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nylig overrakte en ekspertgruppe rapporten «En barndom for livet» til barne- og familieminister Kjersti Toppe. Rapporten understreker betydningen av barnehagen for de mest sårbare barna i samfunnet.

Som Norges største kompetansemiljø innen barnehagesektoren, sammen med alle andre barnehager, akademia og kunnskapsministeren selv, har vi en felles oppgave. Vi må samarbeide for å gjenreise stoltheten blant barnehagelærere og sikre tilstrekkelig rekruttering av dyktige barnehagepedagoger. Dette fortjener barna, spesielt de mest sårbare.

Derfor ønsker vi å invitere kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til en konstruktiv og positiv dialog om utviklingen av barnehagesektoren generelt, og private barnehager spesielt – til barnas beste. Sammen kan vi jobbe for en bedre fremtid for alle barn i Norge.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.