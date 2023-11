Artikkelen fortsetter under annonsen

Til Dagens Næringsliv advarer tre økonomer fra UiO og Vista om at skattbar barnetrygd kan bli en fattigdomsfelle med lav folkelig oppslutning (innlegg 20. oktober). Redd Barna er uenig. Den største fattigdomsfellen skapes ved at politikerne fortsetter uten å gjøre noe med barnetrygden.

For Redd Barna er det overordnede målet å sikre at ingen barn vokser opp i fattigdom, og på den måten innfri deres rettighet etter artikkel 27 i Barnekonvensjonen – retten til gode levekår. Skal vi klare det i Norge, er vi nødt til å maksimere potensialene i de tiltakene vi vet fungerer.

Barnetrygden er et slikt tiltak.

Barndommen er kort, og vel vitende om at fattigdom går i arv, har vi dårlig tid.

Den 10. oktober la den regjeringsutnevnte ekspertgruppen for barn i fattige familier frem sine forslag til tiltak for å redusere andelen barn som vokser opp i fattigdom. De foreslo at barnetrygden skulle økes til 31.535 kroner i året per barn. Økningen er anslått til å koste 2,4 milliarder årlig ut over det som dekkes inn ved å skattlegge barnetrygden og avvikle foreldrefradraget.

Et slikt grep vil løfte over 70. 000 barn over fattigdomsgrensen.

Det er dette de tre økonomene Katinka Holtsmark, Ragnhild Schreiner og Åsmund Sunde Valseth advarer mot, og tegner et bilde av en trebarnsmor som vurderer å ta seg en deltidsjobb med en årslønn på 100 .000 kroner. De peker på at hun vil måtte betale tre ganger så mye skatt på barnetrygden dersom ekspertgruppens modell innføres. La oss nyansere professorenes regnestykke noe.

Basert på deres tall ville trebarnsmoren uten jobben med årslønn på 100. 000 kroner fått utbetalt 47.000 kroner i året i barnetrygd. Med jobben vil hun få utbetalt 126.000 kroner i året. Det vil altså uansett lønne seg for trebarnsmoren å ta jobben.

Selv etter skattleggingen vil trebarnsmoren sitte igjen med vesentlig mer penger enn om barnetrygden ble værende slik den er i dag.

Skulle regjeringen økt satsene tilsvarende ekspertgruppens forslag, uten å skattlegge, ville det kostet omtrent 17 milliarder kroner. I en ideell verden skulle vi i Redd Barna ønsket at Stortinget bevilget så mye penger til å øke satsene i barnetrygden. Men i den virkelige verden må vi lete etter de beste løsningene som det er mulig å få politisk gjennomslag for.

I en årrekke har det knapt eksistert politisk vilje til å prioritere barnetrygden, til tross for at politikerne har visst at den er viktig i kampen mot familiefattigdom. Barnetrygden har ikke vært prisjustert siden 1996, før SV fikk gjennomslag i budsjettforhandlingene i 2023.

På vel 25 år har barnetrygden økt med 284 kroner i måneden for barn over seks år og 684 kroner i måneden for barn under seks år, takket være SV og KrFs innsats som små partier i flertallssamarbeid. Ekspertgruppen foreslår nå et ytterligere løft på 861 kroner for barn under seks år og 1317 kroner for barn over seks år, slik at alle barn får 2627 kroner i måneden.

Spørsmålet enhver norsk politiker må stille seg nå er om de vil prioritere 17 milliarder årlig til økt barnetrygd eller om de vil skattlegge den. Det kan ikke være et alternativ å la være å gjøre noe med barnetrygden. Da vil fattigdommen blant barnefamiliene fortsette å vokse.

