Artikkelen fortsetter under annonsen

Norge har store ambisjoner for grønn industri og spesielt for batteriindustri. Gjennom Grønt industriløft 1.0 og 2.0 og en egen batteristrategi settes ambisjonen om å legge til rette for utvikling av nye, grønne selskap ved å tilby rammebetingelser som tiltrekker privat kapital.

I Grønt Industriløft 2.0 fra august i år er det formulert slik:

«Norge skal være et attraktivt vertsland for lønnsom aktivitet i hele batteriverdikjeden og tiltrekke seg de store batteriinvesteringene og gigafabrikkene.»

I Morrow Batteries jobber vi med å realisere disse ambisjonene. Vi har åpnet Nordens største batteriforskningssenter, vi har bygget vår første fabrikk i Arendal, der vi nå monterer produksjonslinjen. I tillegg har vi utviklet, produsert og kvalitetssikret de første Morrow battericellene, som nå testes av våre fremtidige kunder.

I første kvartal skal vi produsere den første av neste generasjons bærekraftige og miljøvennlige battericeller. Vi har ingen tid å miste.

Produksjonen av battericellene er imidlertid kun kjernen i et økosystem. Rundt vokser det frem utstyrs- og råvareleverandører, rådgivere, forskningsmiljø og kunder. Industrien kan bli en svært viktig og lønnsom næring i Norge, med store eksportinntekter, verdiskaping og arbeidsplasser.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Når Morrows batterifabrikker i Arendal er i full drift, vil vi eksportere varer for over 40 milliarder kroner årlig og bidra til et økosystem lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er nesten like mye som Agders samlede eksport i fjor.

Ingen annen næring er i nærheten av å skape så store verdier av strømmen som brukes.

Da må regjeringens gode ambisjoner gjøres om til konkret politikk. Regjeringen har i sitt statsbudsjettforslag lagt totalt 15 milliarder i ulike ordninger, blant annet styrking av Siva, Nysnø, forskningsmidler og Eksfin som de viktigste.

Det er en god start, men det er to vesentlige svakheter, som begge tas opp i SVs alternative budsjett:

Ordningene regjeringen styrker er ikke tilgjengelige for selskap som har behov for risikoavlastning i en sterk vekstfase.

Det er ikke satt av nok penger til å realisere de planlagte, lønnsomme prosjektene.

Over hele Europa gir land støtte og risikoavlastning til grønn industri. For eksempel får batteriprodusenten Northvolt cirka 1,8 milliarder i tilskudd og mer enn syv milliarder i lån til sin nye fabrikk i Tyskland.

Norge har ingen ordning som kan gi risikoavlastning i form av lån til oppskalering av industri.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen har sagt den vil mobilisere mest mulig privat kapital til det grønne skiftet, og stille opp med statlig risikoavlastning. SV har i sitt alternative budsjett foreslått at Eksfin skal få mandat til å gi lån til grønn vekstindustri. Det er et nødvendig tiltak for å sikre at pengene når frem til ny industri med stort eksportpotensial.

Investorene vurderer rammebetingelsene i alle land mot hverandre. Vi ser at privat kapital utløses der myndighetene bidrar. Det må tilføres mer penger til Eksfin for å finansiere et tilpasset mandat som sikrer kapital til vekstselskaper.

Dette er penger som skal lånes ut, og som staten får tilbake.

Statlig risikoavlastning, for eksempel lån med mulighet for eierskap, vil senke terskelen for å få med private investorer. De blir også et bevis på at staten mener alvor og ønsker varig, gode rammebetingelser for industrien.

Når vi diskuterer disse problemstillingene, er det mange som påpeker dette: Dagens virkemiddelapparat er tilpasset gårsdagens løsninger, ikke morgendagens muligheter. Det må både nye mandat og friske penger til for å omstille.

I møte med virkemiddelapparat, departement, statsråder og stortingspolitikere møter vi alltid gode, kritiske spørsmål, men vi møter først og fremst entusiasme og store ambisjoner på vegne av grønn industri.

Nå må entusiasme og ambisjoner følges opp med handling. For som det heter i Norges batteristrategi: «Det haster å komme i gang. Skal vi lykkes i det grønne skiftet, krever det større ambisjoner, høyere tempo, bedre gjennomføringsevne og mer systematisk samarbeid enn i dag.»(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.