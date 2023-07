Artikkelen fortsetter under annonsen

Totalberedskapskommisjonen understreket i sin NOU «Nå er det alvor» hvor urovekkende det fremtidige trusselbildet er, ikke minst sett i forhold til de beredskapsressurser som står til rådighet.

Kommisjonen mener at et mer robust beredskapssystem i Norge i større grad må ha et nordisk perspektiv og bygge på et nordisk «totalforsvars- og totalberedskapssystem».

Koronapandemien skremte oss kraftig, og understreket hvor viktig, og samtidig hvor vanskelig, det grenseoverskridende samarbeid er når de store kriser herjer.

Vi så hvor krevende det var å stå alene når landene, inklusiv oss selv, begynte å stenge sine grenser, når tilgangen på personell fra våre naboland stoppet opp, og vi fikk innbyrdes konkurranse om medisin, medisinsk utstyr og andre kritiske innsatsfaktorer.

Hvordan kan vi redusere sårbarheten? Toppsjef i Telenor Sigve Brekke sa i et intervju i DN 19. juni at hvis vi skal bygge et robust sikkerhets- og beredskapsrammeverk, så bør dette skje på tvers av Norden. «Telenor etterlyser et større partnerskap, en «enhetlig pan-nordisk tilnærming» mellom de nordiske landene rundt infrastruktur og cybersikkerhet».

Odd Jarl Borch

Vi ser nå at det er blitt en større gråsone mellom krig og fred, og et mer uforutsigbart trusselbilde. Vi ser at noen nasjoner bruker et spekter av trusler til å presse nasjoner, institusjoner, bedrifter og personer til å forandre mening, og gi innrømmelser, politisk, diplomatisk, økonomisk, geografisk og militært.

En arena for disse truslene er cyberdomenet, som Brekke er inne på. Datainnbrudd og etablering av falske personprofiler gjennom maskinlæring og kunstig intelligens er i full gang. Vi må beskytte oss mot innsidetrusler gjennom økt sikkerhetsfokus. Sannsynligheten er rimelig stor for at det ligger «trojanske hester» i datasystemene til både offentlige etater og bedrifter med ansvar for kritisk infrastruktur og kritiske samfunnstjenester (KIKS).

Disse kan åpne dørene til våre mest kritiske datasystemer for å gjøre mest mulig skade. Dette har vi opplevd både i kommuner, mediabedrifter og i store industribedrifter som Hydro. Sårbarheten i den norske olje- og gassindustrien gikk brått opp for oss etter sprengningen av gassrørledningene Nord Stream i Østersjøen.

Vi ser eksempler på disse utfordringene også regionalt, ikke minst i nord. En rekke hendelser i Finnmark fra masseinnvandring til GPS-jamming fikk politimester i Finnmark til å uttale at mulighetene er til stede for at Russland bruker Nord-Norge som en testarena for hybride trusler.

Forsyningssikkerhet er en stor utfordring i dagens krisebilde. Det gjelder både matforsyning, mineraler, olje og gass, strømforsyning, datakommunikasjon, finansielle tjenester, og tilgang på kritisk utstyr og personell.

Å redusere avhengigheten av nasjoner som ikke vil oss vel og i større grad handle med «vennligsinnede» nasjoner, såkalt «friendshoring» er blitt et viktig sikkerhetspolitisk tema.

På mange områder har vi utviklet et tett og sømløst beredskapssamarbeid i Norden, og vi har stor tillit til hverandre. Eksempler på dette er innenfor søk og redning, skogbrannbekjempelse og kriminalitetsbekjempelse.

I 2009 la Thorvald Stoltenberg frem en rekke forslag til Nordisk råd om et utvidet nordisk sikkerhets- og beredskapssamarbeid. Ennå gjenstår det mye arbeid for å få gjennomført de forslag som kom opp.

Direktøren i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) Sofie Nystrøm innrømmer ovenfor DN at en på sikkerhetsområdet må bli mer effektiv, spesielt når det gjelder å beskytte kritisk infrastruktur på tvers av de nordiske landene.

At det er mangler på disse områdene fremgår også av NSMs sikkerhetsfaglige råd som ble overlevert Forsvarsministeren og Justisministeren for litt siden.

Det norske presidentskapet i Nordisk råd i 2023 har lagt vekt på at en skal bidra til å skape et trygt Norden. En understreker også at den nordiske befolkningen ønsker et bredere grenseoverskridende samarbeid.

I hvert av de nordiske landene arbeides det nå intenst med å få til en mer helhetlig tenkning når det gjelder beredskap. Dette kan tas et skritt videre. Etableringen av en fellesnordisk totalberedskapskommisjon ville kunne gi oss en bredere forståelse for de felles beredskapsutfordringer vi står overfor, og retning i en fellesnordisk beredskapssatsing.

Et eksempel her vil være det nordiske næringslivets rolle i sikkerhets- og beredskapsarbeidet, som leverandør av brorparten av de kritiske samfunnsfunksjonene og tjenestene.

Vi trenger også et styrket institusjonelt partnerskap med integrasjon av sivil og militær etterretning for å oppdage trusler så tidlig som mulig, vi trenger offentlig-private forsyningsklynger etter mønster av det finske selvforsyningssystemet, og et styrket grenseoverskridende samvirke på lokalt og regionalt nivå gjennom kommuner, statsforvaltere og helseforetak.

Rekruttering og utdannelse av godt kvalifisert personell som er skolert på kriseledelse og internasjonalt samarbeid er et annet viktig samarbeidsområde.

Den norske Totalberedskapskommisjonen understreket at det nå er alvor. Bør Justis- og beredskapsministeren gjennom Nordisk ministerråd og presidentskapet i Nordisk råd snarest ta initiativ til en felles nordisk totalberedskapskommisjon? Trenger vi en nordisk kraftsamling innen sivil beredskap slik en ser det i det nordiske forsvarssamarbeidet?