Tidligere digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) refser regjeringens cyber-innsats og mener regjeringen er helt bakpå i sikkerhetsarbeidet og kartleggingen av Norges viktigste verdier (DN 26. oktober). Vi står omringet av trusler på alle kanter, men allikevel oppleves det som at vi har all verdens med tid.

Kabler blir revet av under vann, rørledninger sabotert, strategiske oppkjøp forhindret nærmest av flaks – og Kina får innpass på norsk sokkel.

Direktivene står i kø, enten det er for digital sikkerhet eller det er for trusselvurderinger av kritiske entiteter. Men de står ikke på denne siden av trussellandskapet, de står bakenfor åsen og ser kampene utspille seg mens det europeiske byråkratiet gjør det de er best på: Tar ting i det tempoet det tar.

I Ukraina måtte det en krig til for at det offentlige og det private skulle samarbeide, og sannsynligvis ble de bedre enn noen annen nasjon til nettopp det. Her hjemme omorganiserer myndighetene seg, etablerer nye utvalg og etater og har aldri pratet så mye om å bli gode på helhetlige forsvarsstrategier og -planlegging, og hvordan det offentlige skal samhandle på tvers med den private sektoren.

Hver uke kan vi lese om hvordan vi skal innovere, adaptere og hvor gode vi skal bli. Men vi har ennå til gode å se «walk the talk».

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) publiserte i vår rapporten «Sikkerhetsfaglig råd – Et motstandsdyktig Norge» hvor de skrev at virksomheter ikke har tilstrekkelig tilgang til trussel- og sikkerhetsinformasjon. Rådet anbefalte å samordne private og offentlige aktører for å utnytte eksisterende kompetanse og at «myndighetene bør vurdere hvordan eksisterende rådgivingsmiljøer innen sikkerhet kan utnyttes på en mer effektiv måte».

NSM har én slik privat-offentlig kvalitetsordning, for datasikkerhetshendelser og -håndtering. Men digitale angrep er kun én del av trusselbildet for norsk næringsliv. Vi står over for:

strategiske oppkjøp

fordekte anskaffelser gjennom transittland

innsidere og reell spionasjerisiko

usikkerhet i leverandørkjeder som følge av geopolitisk risiko eller deglobalisering.

De færreste selskaper har denne helhetlige trusselkompetansen «in-house», og før vi får lovpålagte direktiver, gjør også beslutningstagere det de pleier: venter til en hendelse har skjedd før de gjennomfører trusselvurderinger og sikkerhetstiltak. Frem til det skjer, eksponerer en rekke selskaper kritiske verdier for trusselaktører, enten det er teknologi, kunnskap eller kritisk infrastruktur som enda ikke er underlagt sikkerhetsloven. Verdier som ikke bare er kritiske for selskapers overlevelse og omdømme, men også for sikkerhetsinteresser.

Flere myndighetsinstanser gjør en utrolig god forebyggende jobb mot næringsliv, akademia og industri, men i dagens trusselbilde strekker ikke dette til. Skal vi ivareta våre sikkerhetsinteresser, må vi benytte ekspertisen som finnes i nettopp «eksisterende rådgivningsmiljøer», som NSM skriver, og det ikke bare innenfor digitale trusler.

Private virksomheter står i kø med avanserte innsamlingsverktøy og analysekapasiteter fra både forsvar, etterretning og andre granskingsmiljø. De er i mye mindre grad bundet av byråkrati og bruker ikke ukevis eller månedsvis på å koordinere seg, gjennomføre screening eller due diligence, eller kommunisere på tvers av fagmiljø og sektorer. La oss spille hverandre gode og «walk the walk».

I påvente av direktivene som vil sette krav til den enkelte bedrift: Hva med å hasteinnkalle regjeringen og fremme et forslag om hastevedtak for krav om gjennomføring av sikringsrisikoanalyser (NS 5832)? Dette vil ivareta mye av de trusselvurderingene selskapene må gjøre for å være à jour.

Stortinget har vedtatt hastevedtak for strømkrisen og om smitteverntiltak. Om man klarte det da, klarer man det nå. For et motstandsdyktig Norge.