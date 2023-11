Artikkelen fortsetter under annonsen

Direktørene i Sintef og Kongsberggruppen, Alexandra Bech Gjørv og Geir Håøy, tok i sin kronikk i DN 11. oktober til orde for å bygge et digitalt økosystem mellom offentlig og privat sektor for å styrke nasjonal sikkerhet og beredskap.

Kartverket bruker cirka 200 millioner kroner i året på å samle inn geografiske data som utgjør den digitale grunnmuren i beredskaps- og sikkerhetsarbeid. Kartverket har i flere år uten hell forsøkt å invitere teknologikjempen Google til å dele sine stedsdata om butikker, barer og restauranter med beredskapsetatene i denne grunnmuren.

Johnny Welle (Foto: Kartverket) Mer...

Siden Google på sin side tar grådig og gratis for seg av kartdataene som Norge stiller til rådighet, hadde vi håpet at Google ville se sitt samfunnsansvar (på engelsk også kjent som Corporate Social Responsibility – CSR) og dele utvalgte «point of interest»-data med Norge.

Forsvaret, nødetater og sivile beredskapsmyndigheter er helt avhengig av korrekte kartdata ved etablering av situasjonsforståelse og ved utrykning. Disse kan bli enda bedre hvis vi får dataene fra Google.

Vi var nok naive, for etter mange og lange forhandlinger sitter vi i dag igjen med et tilbud som koster skjorta. Hvor gikk det galt?

Vi trodde digital dugnad handlet om å gi og ta, men med Google «translate» er det oversatt til å ta og få. Hvor ble det av virksomhetens samfunnsansvar, hvor slagordet er «doing well, by doing good»?

Artikkelen fortsetter under annonsen

For oss fremstår Google som en ren kommersiell aktør, hvor samfunnsansvar er forbeholdt festtalene.

Problemet er ikke bare manglende tilgang til «point of interest» data. Google ødelegger også det nasjonale kartgrunnlaget.

Det er et sikkerhetsmessig og demokratisk problem.

Du kan prøve selv. Gå inn og søk på «Rævkork» i Google Maps, og du får opp et treff på Nesøya i Asker. Det finner du ikke på norgeskart.no eller i Asker kommunes kart. Det korrekte navnet på gaten er faktisk Østre vei.

Hva skjer hvis noen ringer nødtelefonen og oppgir «Rævkork» som stedet de befinner seg? Hvem sitt ansvar er det hvis nødetatene kjører feil?

Dette er bare ett av mange eksempler på feil informasjon og sen oppdatering. Kart og geografisk informasjon er data som brukes av aktører innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, klima og miljø, distriktsutvikling, samferdsel og næringsutvikling hver eneste dag. Disse er for viktige til å overlate til techselskaper som er mer opptatt av kvartalsresultatet enn vår felles sikkerhet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Vi heier på alle som vil være med på den digitale dugnaden, men ikke på dem som mangler forståelse for hva ordet dugnad betyr.

Les også: Bedriftenes data trengs i den nasjonale beredskapen

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.