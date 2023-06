Artikkelen fortsetter under annonsen

NHH-professorene Petter Bjerksund og Guttorm Schjelderup svarer i en replikk til oss 16. juni at vi er «på ville veier» (i vårt innlegg 14. juni).

De bør heller gå i seg selv.

Hvis de i virkeligheten bare har skrevet om de én prosent rikeste, fremstår dette som misvisende.

De hevder nå at eksempelet de har brukt, er representativt for Norges én prosent rikeste med en unotert portefølje. Men Norges én prosent rikeste har diversifiserte porteføljer som inkluderer gjeldsfinansiert næringseiendom.

Heller ikke vi har skrevet om norsk næringsliv generelt, slik Bjerksund og Schjelderup antyder, bare om en mer representativ norsk rik eier.

Da viser tallene, med Bjerksund og Schjelderups øvrige forutsetninger, at skattetrykket er langt høyere i 2023 enn i 2013.

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.