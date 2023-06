Artikkelen fortsetter under annonsen

Lynsjing av tradisjonsrike norske bedrifter skremmer ikke Vladimir Putin, tvert imot.

Det er viktig å stå opp mot den russiske invasjonen av Ukraina. Mens boikotten av Freia kan virke som et forsøk på å uttrykke motstand, er det tvilsomt om Putin vil bli skremt av en storstilt, men tilfeldig, boikott av en relativt liten norsk sjokoladeprodusent.

Vi må likevel erkjenne at tapet av Melkesjokolade og Kvikk Lunsj vil utgjøre en smertefull ofring for oss her i Norge.

Ole Magnus Stokke Mer...

Et grunnleggende problem med boikotten er at Freia gjøres til en tilfeldig syndebukk for en utfordring som treffer norsk næringsliv bredt, uten klare prinsipielle retningslinjer. Hvilken norsk bedrift blir neste offer i boikottbingoen?

La oss ta kaffeprodusenten Friele som et eksempel. Friele befinner seg i en lignende situasjon som Freia. Begge er små norske produsenter i det norske dagligvaremarkedet, og er begge eid av internasjonale matvarekonsern. Mondelez er som kjent eieren av Freia, mens kaffegiganten JDE Peet’s eier Friele. Det er også verdt å merke seg at Mondelez eier i underkant av 20 prosent av aksjene i JDE Peet’s.

Bakgrunnen for boikotten av Freia er at Mondelez fortsetter sin virksomhet i Russland. Mens krigen raser har Mondelez økt omsetningen i Russland, hvor salget i landet utgjorde fire prosent av selskapets nettoinntekter i fjor.

Det samme gjelder også for Friele-eier JDE Peet's, som har fem prosent av inntektene sine fra Russland i tillegg til et aktivt produksjonsanlegg i det krigførende landet.

Dette viser hvor tilfeldig det er at boikotten rammer Freia og ikke Friele.

Men før lynsjemobben går løs på Friele: Den samme utfordringen gjelder også for en lang rekke andre norske bedrifter. En kartlegging fra forskere og frivillige it-utviklere ved Kyiv School of Economics viser at det i tillegg til Mondelez og JDE Peet’s er over 1300 internasjonale selskaper som fortsatt opererer i Russland. Dette inkluderer selskaper som PepsiCo, Danone, Nestlé, Unilever og Carlsberg.

Koblingene mellom norske bedrifter og internasjonale konsern med aktiviteter i Russland er mange. Plutselig er det få norske bedrifter som kan føle seg trygge fra å bli den neste syndebukken i en brutal, men velment, boikott. Den som er uskyldig kan få kaste den første stenen.

I kampen mot tyrannene hjelper det lite at norske bedrifter går til angrep på hverandre for å være del av en internasjonalt sammenvevd økonomi. Boikotten av Freia skader dessverre ingen andre enn oss selv.

Selvskadingen kan tvert imot føre til en tretthet som over tid svekker støtten til Ukraina.