Nærmere 80 prosent av husholdningene i Norge eier i dag sin egen bolig, men det betyr også at cirka 20 prosent leier den boligen de bor i dag. I de største byene ligger andelen som leier bolig opp mot 30 prosent.

Det betyr at mer enn én million nordmenn er avhengig av investorer og utleiere leier ut boliger for å gi andre tak over hodet – et sted de kan kalle et hjem.

Anders Langtind

De siste årene har vi sett en ekstrem økning i ligningsverdiene som legges til grunn for beregning av formuesverdi på sekundærboliger (en bolig som eier ikke selv bebor, men leier ut). Økningen av ligningsverdiene har i flere tilfeller økt med over 400 prosent i løpet av de fem siste årene. I noen tilfeller kan man oppleve at ligningsverdiene for utleieboliger til og med er betydelig høyere enn den reelle markedsverdien.

Denne økningen fører til et stort bortfall av utleieboliger.

I en rapport fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Ambita kan man se at andelen utleieboliger i de store byene faller – og fallet tiltar i en voldsom fart. I løpet av de siste årene har det forsvunnet over 6000 utleieboliger bare i Oslo. Dette utgjør mer enn ti prosent av alle utleieboligene i Oslo.

Eiendom for utleie har for mange vært sett på som en trygg investering i mange tiår. Risikoen ved å investere i eiendom har vært å anse som lav, så avkastning har også vært lav. I løpet av de siste tiårene har flere valgt å investere i en sekundærbolig fremfor å plassere sparepengene sine på Oslo Børs.

De senere årene har høye krav til egenkapital og en ekstrem økning i formuesberegningen som legges til grunn for beregningen av formuesskatt, sammen med økningen i utbytteskatten, gjort sekundærbolig betydelig mindre attraktivt som et investeringsobjekt.

I noen tilfeller kan det faktisk vise seg å være et tapsprosjekt.

Utleiere som hever stemmen mot det økte skattetrykket, får en enkel beskjed «da kan du bare selge noen leiligheter» for å betale formuesskatten. Problemet med denne retorikken er at det til slutt ikke vil være noen utleieboliger igjen.

Det er i dag flere aktører som driver utleie i stor og mellomstor skala. Mange av disse selskapene har vært eid av samme familie i generasjoner. Mange av disse eierne opplever nå at de taper penger – mye penger, hver måned på å leie ut boliger – hvordan kan det ha seg?

Jeg solgte nylig en boliggård med litt over 40 toromsleiligheter i Oslo:

De årlige leieinntektene var fem millioner kroner. Overskuddet måtte eier ta til utbytte for å dekke formuesskatten.

Etter betaling av utbytteskatt (som nylig ble satt opp) satt eier igjen med 1,4 millioner kroner for å dekke formuesskatten på hele 1,9 millioner kroner.

Kan det virkelig være slik at man taper en halv million kroner i året på å leie ut nesten førti leiligheter?

Ja, med dagens skattetrykk blir det dessverre fasiten.

Konsekvensen av dagens skattetrykk på utleieboliger vil være at tusenvis, kanskje titusenvis, av utleieboliger vil forsvinne fra markedet i løpet av de kommende årene og bli solgt, en etter en. Nyboligsalget og produksjonen har stoppet helt opp.

Så kanskje dette kan være et genialt tidspunkt for å likvidere store eiendomsporteføljer?

Jeg tror det.

Selvfølgelig vil ikke alle utleieboliger vil bli solgt, men for de som skal fortsette å leie ut boliger må de ha dekket den ekstreme økningen i sine eierkostnader – som igjen blir flyttet over på leietageren. Bortfallet av et betydelig antall utleieboliger samtidig som de totale eierkostnadene bare fortsetter å øke, vil trolig føre til økte leiepriser på mellom 40 til 60 prosent i løpet av de neste årene.

Nå er det virkelig vanlige folks tur!

Kanskje det bare finnes to mulige løsninger på problemet?

Vi kan selge alle utleieboligene i Norge til utenlandske eiendomsselskap. Utenlandske eiere betaler hverken formuesskatt eller særlig med utbytteskatt til Norge. For dem vil det være lønnsomt å drive med utleie i Norge.

Den andre løsningen har mange norske eiendomsbesittere allerede valgt. De har byttet telefonnummer til et som begynner med landskode +41, men vil vi virkelig at eierne bare skal «ryke og reise»?

Denne type retorikk vil dessverre få store konsekvenser for leietagerne.