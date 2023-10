Artikkelen fortsetter under annonsen

DNs kommentator Anita Hoemsnes raljerer i DN 6. oktober over våre påstander i forbindelse med slipp av boligprisstatistikken, nærmere bestemt følgende formulering:

«Norges Bank har nå gjennom å knuse nyboligmarkedet med renteøkningene lagt grunnlaget tidenes rekyl i bruktboligmarkedet, når renten må settes ned mot slutten av 2024 på grunn av svak utvikling i norsk økonomi og høy arbeidsledighet.»

Vi har godt belegg for denne påstanden. Regjeringen skriver eksempelvis i statsbudsjettet: «Lav boligbygging i dag vil trolig bidra til å øke presset i boligmarkedet på lengre sikt.»

Og i analyse fra Harald Magnus Andressen i Sparebanken 1 Markets påpeker han at fallet i nybyggingsmarkedet vil redusere bemanningen i bygg og anlegg med hele 20 prosent, noe som utgjør to prosent av sysselsettingen i Norge.

Dette betyr at Norges Bank faktisk bidrar til å svekke økonomien på fastlandet ganske betydelig. Olje og gass går bra og drar opp brutto nasjonalprodukt (bnp). Men boliginvesteringene, som under oljebremsen var en vekstimpuls i norsk økonomi, drar nå ned bnp. Samtidig driver regjeringen massiv aktiv næringspolitikk, som faktisk vil bidra til å fortrenge ressurser til boligbygging og høyproduktive næringer.

Vårt poeng er at den svake nyboligmarkedet nå vil skape problemer på lengre sikt, for norsk økonomi, for finansiell stabilitet, for bruktboligmarkedet, for den norske boligmodellen og ikke minst for de med svakest økonomi, som alltid er de som rammes hardest av økonomiske kriser.

Det er et behov for boligene som nå ikke blir bygget. Bare i Oslo er det akkumulerte boligunderskuddet estimert til over 40.000 boliger.

Dessuten fikk Norges Bank i 2018 en ny sentralbanklov som krever de også skal ta hensyn til produksjon og sysselsetting. Foreløpig synes det som Norges Bank styrer mest etter gammel lov, der hovedmålet er inflasjon rundt to prosent.

Det paradoksale er at Norges Bank selv bidrar til høyere inflasjon gjennom å svekke byggenæringen, skape leieprisinflasjonsspiral og svekke kronekursen gjennom massivt kronesalg.

Sentralbankene er verdens mektigste aktører. Både fordi de er mektige, men også fordi mandatet er gitt av storting og regjering, bør de vurderes kritisk.

