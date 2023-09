Artikkelen fortsetter under annonsen

Renter på boliglånet er det som påvirker folks bokostnader mest. Nå er renten rekordhøy og den skal være høy i lang tid. Da vil renteregningen tynge enda hardere for forbrukerne.

Morten Andreas Meyer

I lederartikkelen 20. september slår DN eplekjekt fast at «Bytt nå bank da, folkens!». Dette er et budskap det i utgangspunktet er lett å være enig i. Men vi i Huseierne har sett på hvorfor folk ikke bytter bank. Da får vi en historie om et uoversiktlig norsk bankmarked som forvirrer kundene.

Vi må derfor hjelpe forbrukeren med svar på de tre viktige spørsmålene: Hva, hvem og hvor. Vi har tre konkrete forslag for å gjøre det lettere for nordmenn å bytte bank:

Hva: Bedre renteoversikter med gjennomsnittlige renter

I dag viser renteoversiktene i Finansportalen bankenes markedsførte renter. Men bankene gjør individuelle vurderinger av kundene. Vi trenger derfor å få vite hvilke renter bankene faktisk gir til sine kunder. Det vil styrke forbrukerne i forhandlinger med bankene. Slik rapportering av gjennomsnittlige renter på utbetalte boliglån er gjennomført i Sverige og har der ført til bedre bankkonkurranse og lavere renter til forbrukerne.

Hvem: Bankene må fortelle om de kan gi deg lån der du bor

DN presenterer i sin leder en av de vanligste mytene om norsk bankvesen – nemlig at forbrukerne kan velge mellom «alle de 100 bankene som er på markedet». Men det er ikke slik at vi som kunder kan få lån i 100 banker. Mange banker gir bare lån i begrensede geografiske områder. I noen kommuner kan du få lån i over 30 banker, i andre kanskje bare i fire eller fem. Problemet er at bankene ikke forteller hvor de gir lån. For å bedre konkurransen – og renteoversiktene – mener vi i Huseierne at bankene må pålegges å rapportere hvilke geografiske områder de tilbyr lån i.

Hvor: Du må få vite hvordan nettopp din bolig vurderes

Her er en hemmelighet norske banker ikke forteller deg: Bankene har en egen oversikt der alle boliger er vurdert. Boligen din ligger i grønn, gul eller rød sone. Dette kalles en «områdescore» og ligger til grunn for hvor mye du kan få i lån og hvilken rente du kan oppnå. Du får ikke tilgang til denne informasjonen som bankene har. Vi mener det er åpenbart at bankkunder får kjenne til denne særdeles viktige informasjonen om sin egen bolig for å kunne prute på boliglånet sitt.

For å få til dette må politikerne på banen. Regjeringen har i Hurdalsplattformen lovet å forbedre bankkonkurransen i Norge. Til nå har vi ikke sett noe til det.