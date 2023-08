Henning Lauridsen Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge

En boligmarkedskrise er under oppseiling – nå må politikerne våkne Salget av nye boliger stuper og boligbyggingen bremser opp, mens folketallet øker kraftig. Politikerne må sørge for at vi unngår en boligmarkedskrise.

2 min Publisert: 23.08.23 — 19.01 Oppdatert: 3 timer siden