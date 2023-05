Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag la finansminister Trygve Slagsvold Vedum det særdeles dårlige forslaget om fordelsskatt på bolig i skuffen. Forsker Erlend Eide Bø i Statistisk sentralbyrå ivrer likevel fortsatt for mer skatt (innlegg i DN 29. april).

Eide Bø vil ha fordelsskatt og har regnet ut at en skattesats på tre prosent vil føre til at boligprisene vil falle med 20 prosent.

Høyere boligskatt gir færre boligeiere. Boligbyggingen vil også falle kraftig fordi produksjonskostnadene for nye boliger blir for høye i forhold til bruktboligprisene. Det vil i neste runde føre til at det blir underskudd på boliger og hardere kamp om hver enkelt bolig. De med dårligst råd vil tape kampen og presses over i leiemarkedet.

Det er ingen god idé. Det er altfor mange fordeler ved den norske boligmodellen.

En som kanskje ikke er så kjent er at den hindrer såkalt finansialisering av boligmarkedet, et fenomen som ble beskrevet i dokumentarfilmen «Push» (Boligtaperne) fra 2019.

Filmen beskriver hvordan internasjonale kapitalfond kjøper opp store porteføljer med leieboliger i vestlige land, øker husleien og presser beboerne fra sine hjem.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Takket være den norske boligmodellen med høy selveiergrad og spredte eierskap til både eie- og leieboliger, kan ikke Push skje i Norge. Det finnes rett og slett ikke store leieporteføljer å kjøpe opp da profesjonelle utleieaktører kun eier to prosent av den norske boligmassen.

Hvis Erlend Eide Bø hadde fått det som han ville, hadde flere blitt leieboere og Push kunne blitt en realitet.

Det er ikke bare Erlend Eide Bø som ivrer etter mer skatt. I OECDs 2022-rapport for Norge tas det til orde for mer boligskatt for å øke andelen leieboliger. OECD påpeker at leieandelen i byer som Oslo og Trondheim er for lav sammenlignet med mange europeiske storbyer.

Det er bra at Trygve Slagsvold Vedum hverken har lyttet til OECD eller Erlend Eide Bø. Deres skatteråd er ikke gode.

Når det et sagt er det utvilsomt rom for forbedringer i den norske boligbeskatningen. Det som haster aller mest er å få på plass et system som sørger for at formuesverdien er riktig. Dagens verdsettelsessystem er alt for upresist og treffer spesielt dårlig for dyre boliger. Det gir feil skatt. Dyktige forskere som Erlend Eide Bø kan gjøre en viktig innsats for et mer rettferdig system.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.