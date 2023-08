Artikkelen fortsetter under annonsen

I et velfungerende boligmarked bør det være et mangfold av muligheter enten man velger å eie eller leie bolig. Dårlige rammebetingelser for profesjonell boligutleie gjør imidlertid leiemarkedet både trangere og dyrere enn nødvendig. Tiden er overmoden for å gjøre noe med den skattemessige diskrimineringen av å investere i boligutleie.

De siste dagene har Dagens Næringsliv satt søkelys på hvorvidt det lønner seg å leie eller eie bolig, senest i en kommentar fra Anita Hoemsnes. Som bransjeforening også for de profesjonelle boligutleierne mener Norsk Eiendom at den norske eierlinjen har tjent samfunnet godt, men det må også være helt greit å leie slik de fleste av oss gjør én eller flere ganger i løpet av livet av ulike årsaker. Faktisk gjør en million nordmenn det i dag.

Hoemsnes peker i sin kommentar på at politikerne prioriterer gunstige skatteregler for boligkjøpere. Det er riktig, men verre er det at de straffer investorer som velger å investere i profesjonell og seriøs boligutleie.

Derfor er det under 20 prosent av leiemarkedet som drives av profesjonelle, og det taper leietagerne på.

Kjøper man lagerbygg og leier dem ut kan verdien avskrives skattemessig over tid, slik at eieren har råd til løpende vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen. Profesjonelle boligutleiere har ikke rett til en slik saldoavskrivning. Det er en urimelig forskjellsbehandling som skremmer profesjonelle fra å investere i boligutleie, noe som igjen fører til mangel på utleieboliger og høyt prispress. I tillegg er det i strid med nøytralitetsprinsippet i skattepolitikken.

Vi har behov for et sunt leiemarked med flere profesjonelle aktører som sørger for trygge forhold for leietagerne og godt vedlikeholdte leiligheter. Derfor jobber Norsk Eiendom og våre medlemmer blant annet med en sertifiseringsordning som gjør det enklere å finne de seriøse aktørene i markedet. Det minste politikerne kunne gjøre var å fjerne den skattemessige diskrimineringen av profesjonell boligutleie.