Skatteflyktningene gjentar stadig at formuesskatten fremtvinger flytting. I DN 7. mars er Johannes T. Bangum nok en debattant som med oppfinnsomme teorier avfeier dette.

Bangum forklarer flyttestrømmen med skatteavtalen med Sveits, som gjør at utbytte kan sendes skattefritt fra et norsk selskap til et sveitsisk selskap. Det sveitsiske selskapet kan betale pengene videre til aksjonærer i Sveits underlagt lave skatter: «Hvorfor skal man betale 35 prosent utbytteskatt i Norge når man kan flytte til Sveits og motta aksjeutbytte skattefritt?»

Svikten i Bangums resonnement er at han ikke forklarer hvordan man skattefritt konverterer et norsk selskap til et sveitsisk selskap. Endring av skattemessig bosted for et selskap utløser skatt. Holdingselskapet til en utflytter er typisk norsk.

Norge skiller seg fra andre land. Vi har formuesskatt; den er sammen med høy utbytteskatt virkelig hard og rammer bedriftene. Den drastiske beskatningen skyldes en sjelden negativ holdning til verdiskapere. Mange gidder ikke engang høre på hva de sier.

Påstandene om utflyttingen grenser mot konspirasjonsteori. Det tilbakevises igjen og igjen, men Bangum & Co finner utrettelig de «egentlige» årsaker.

