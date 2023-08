Artikkelen fortsetter under annonsen

Kunnskapsminister Tonje Brennas svar i DN om private skoler er villedende. Man kan ikke ønske et mangfold av skoler og samtidig stramme inn muligheten til å drive friskoler.

Mangfold av skoler kan bare skapes av to typer private skoler. Den første typen er private skoler uten rett til statstilskudd. Slike skoler kan være ekstremt dyre for foreldrene. Ved Oslo International School er skolepengene prer elev per år godt over 250.000 kroner.

Den andre typen private skoler har rett til statstilskudd. Disse skolene blir kalt friskoler av de fleste, med unntak av sittende regjering.

Vi kan forstå at regjeringen misliker rikmannsskoler, men det er kun i mangfoldet av friskoler, som har skolepenger som vanlige folk kan betale, at regjeringen strammer inn.

En elev kan bare være ett sted. Når elever og foreldre velger en skole med alternativ pedagogikk, en internasjonal friskole eller en livssynsskole, altså det supplementet som kunnskapsministeren ønsker, så forlater eleven den offentlige skolen. Slik er det, og det kan ikke bli annerledes.

Det regjeringen kan gjøre, er å forbedre fordelingen mellom stat og kommune når det offentlige får innsparing fordi elevene i friskoler betaler skolepenger for en opplæring som tilsvarer det som er gratis i den offentlige skolen. Vi tror at kommunene burde få en større andel av innsparingen.

Brenna skriver om «dårlig begrunnede særtilskudd» til friskoler. Dette er villeding. Videregående skoler godkjent for å drive med musikkopplæring, men ikke dans og drama, trenger høyere tilskudd enn skoler som tilbyr både musikk, dans og drama. Musikkopplæring krever små grupper. Det er tillegg for dette Brenna har fjernet.

Det Brenna kaller særtilskudd, er ordinære tilskudd til opplæringstilbud som avviker fra standard videregående skole. Og kapitaltilskuddet hun nevner, er ikke større enn at det svarer til cirka ti prosent av avskrivningene til skolebygg per elev i offentlig skole. Det som det offentlige ikke betaler til friskolene for investeringer i skolebygg, er det foreldrene som betaler gjennom skolepengene.

Kunnskapsministeren peker på at det har vært en stor økning i antall privatskoler og en tilsvarende reduksjon i offentlige skoler. Dette er direkte villedende fremstilt. Det er jo fordi kommuner har lagt ned kommunale skoler i små bygder at det har kommet til et stort antall friskoler i Bygde-Norge. «Privatiseringsbølgen» på grunnskolenivå handler om engasjerte foreldre som gjør en kjempeinnsats og redder nærskolen sin ved å starte en friskole.