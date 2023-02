Artikkelen fortsetter under annonsen

I DN 23. januar ble Plan- og bygningsetaten i Oslo beskyldt for å manipulere egne tall over saksbehandlingstid i byggesaker. Etatsdirektøren var «forbanna» i innlegget «Vi jukser ikke!» 26. januar. Hvem har rett?

Det er forståelig at en etat som beskyldes for juks tar til motmæle. Og det er heller ikke vanskelig å skjønne frustrasjonen blant arkitektene og utbyggerne som erfarer at saksbehandlingstiden reelt sett ikke er lovens foreskrevne frist på 12 uker, men gjerne blir både det dobbelte og tredobbelte. Og som erfarer at byggesøknaden de har lagt betydelig arbeid i ikke vurderes som «fullstendig».

Mange – både privatpersoner og profesjonelle - har nok revet seg i håret over å få brevet der etaten «trenger flere opplysninger», slik det gjerne formuleres. Og søknaden kan godt ligge i mer enn 12 uker før etaten sender ut et slikt brev.

Fristen har jo uansett ikke begynt å løpe.

Det er mulig at frustrasjonen her i større grad burde rettes mot lovgiver.

Etaten har rett i at saksbehandlingsfristene først begynner å løpe når søknaden er såkalt fullstendig. Hva som gjør en byggesøknad fullstendig, er en skjønnsmessig vurdering. Og den kan falle ut ulikt avhengig av saksbehandler eller kommune som ser. Det som er fullstendig i én sak, vurderes å ikke være fullstendig i en annen.

Det blir som å måle strikk i meter. Eller saksbehandlingstid.

Bakteppet her er at en byggesøknad, for å kunne innvilges, skal være i tråd med alle reglene i plan- og bygningsloven. Og reguleringsplanen. Og kommuneplanen.

Dette er mange titalls – om ikke hundretalls – regler en søker eller en saksbehandler skal vurdere om er opplyst fullstendig. En kan spørre seg om det i det hele tatt er noen søknader eller byggetillatelser som er fullstendige. Graver man lenge nok i nær sagt enhver byggesøknad eller byggetillatelse, vil man trolig finne en eller flere regler som ikke er fulgt. Og sånn må det nesten være.

Dersom enhver stein skal snus i enhver byggesak, ville det knapt blitt gitt en eneste byggetillatelse.

Saksbehandlingsfristene i plan- og bygningsloven står i en særstilling. De er konkret fastslått i antall uker. Til forskjell fra det generelle kravet i forvaltningsloven til saksbehandlingstid i forvaltingen for øvrig, hvor saken skal behandles uten ugrunnet opphold. De konkrete fristene i plan- og bygningsloven er en prioritering fra lovgivers side. Og en innstramming av den generelle fristen i forvaltningsloven.

Prioriteringen innebærer at kommunene må sette inn ressurser på å holde byggesaksbehandlingstiden nede. Som igjen fører til lengre saksbehandlingstid på andre områder i kommunen.

Når vi først har konkrete saksbehandlingsfrister bør det være frister som har et reelt innhold. Tidsfrister er juristmat. Og hos jurister sitter fristens start, fristens lengde og hva som avbryter fristen i ryggmargen. En fristregel med en skjønnsmessig start kan det spørres om har noe reelt innhold.

Her kan det være grunn til at lovgiver burde vurdere justeringer. En mulig løsning er å regne fristen fra innsendelsen av byggesøknaden, men at fristen ikke løper den tiden søker bruker på å ettersende de opplysningene etaten etterspør.

Å måle saksbehandlingstid i meter, som i dag, har lite for seg.

