Steinar Juel reagerer i DN på vår påstand om Civitas rolle i norsk skattedebatt. Vi tar selvkritikk på at formuleringen var upresis, men det er et faktum at Civita har bidratt til å fremsnakke mer skatt på bolig og eiendom.

Premisset i mange Civita-rapporter om skattesystemet er at det en overinvestering i bolig og eiendom og at det fortrenger kapital til andre sektorer. Dette har ikke støtte i Kapitaltilgangsutvalget, og det er heller slik at det har vært en underinvestering i særlig boligsektoren over lang tid – det er bygget om lag 40.000 for få boliger i Oslo målt mot behovet. Det er et problem, som trolig også svekker økonomien.

Civita har vært med på å introdusere begrepet arbeidende kapital. Hensikten er å skille mellom kapital i bolig og alt annet. Begrepet er meningsløst, for all kapital er arbeidende. Man skal ikke utelukke at husholdningers boligsparing sørger for risikokapital. Mang en gründer har lånt på boligen sin for å starte suksessfulle bedrifter.

Vi har nå fått et skattesystem hvor beskatningen mellom eiendom og andre finansielle investeringer som aksjer har gått fra den ene til den andre grøften, godt hjulpet av noen pussige meningsallianser i norsk skattedebatt. Fra i år er det null formuesrabatt på eiendom og sekundærbolig, men rabatt på aksjer. Det startet under Erna Solberg og ble betydelig forsterket i år.