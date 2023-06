Artikkelen fortsetter under annonsen

Et gammelt munnhell er at «det kan være sant selv om det står i avisen». I DN 14. juni påstår Kristin Clemet og Mathilde Fasting at vi har utelatt en rekke forhold i vår beregning for hvordan skattetrykket har endret seg over tid. De påstår blant annet at vi ikke har tatt hensyn til endringer i verdsettelsesrabatter over tid, og at vi ikke har innarbeidet at selskapsskatten er relatert til lønnsnivået. Det er ikke sant. Vi har tatt hensyn til slike forhold.

To SSB-studier gjort av anerkjente økonomer har på grunnlag av offisielle registerdata for inntekt og skatt vist at skattesystemet er sterkt regressivt på toppen av inntektsfordelingen. Skatteprosenten for den rikeste 0,1 prosenten ligger på 8–17 prosent, mens den for folk flest er 30–40 prosent.

Med utgangspunkt i resultatene fra SSB-studiene har vi analysert endringer i skattetrykket for den aller rikeste delen av befolkningen, spesielt den rikeste én-prosenten og den rikeste 0,1 prosenten, for perioden 2010–2023.

Vi har ikke skrevet om norske bedriftseiere i sin alminnelighet. Her er altså Clemet og Fasting enda en gang på ville veier. De vil at vi skulle fokusert på en stor, norsk næringsdrivende med gjeldsfinansiert næringseiendom, som i 2013 kunne utnytte ulik skattemessig verdsettelse av næringseiendom og gjeld til å unngå å betale formuesskatt.

Solberg-regjeringen tettet dette hullet. Ingen kan vel mene at et slikt hull skal danne utgangspunktet for hvordan skattetrykket har endret seg over tid, for da gir svaret seg selv.