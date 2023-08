Artikkelen fortsetter under annonsen

I sin anekdotiske bevisførsel velger Anders Nordstad seg ut Japan som han hevder handler fritt på verdensmarkedet uten importrestriksjoner av noe slag, men likevel ligger i verdenstoppen for matvarepriser. Det er uklart om Nordstad i det hele tatt har noen kilder, men han tar i alle fall grovt feil:

Japan er – som Norge – et land med sterk proteksjonisme på jordbruksområdet. Ifølge OECD er støtten dobbelt så høy som gjennomsnittet i OECD, hvorav det meste – 80 prosent – kan tilskrives importbarrierer som gjør at bøndenes priser i gjennomsnitt ligger 60 prosent høyere enn på verdensmarkedet.

Importbarrierene er – som i Norge – høyest for matvarer som veier tungt i innbyggernes kosthold og som det er relativt kostbart å produsere i landet, som ris, grønnsaker, frukt, melk og kjøtt.

Nordstad forholder seg heller ikke til at det kan være vanskelig å sammenligne matpriser mellom såpass ulike land som Norge og Japan. Sammensetningen av konsumet er for eksempel svært forskjellig, og det kan også tenkes at japanerne etterspør høyere kvalitet eller mer sofistikerte matvarer enn nordmenn.

Før Nordstad avfeier folk fra «både handel, politikk, media og akademia» som useriøse, er det kanskje på tide at han ser seg selv i speilet. Eller kanskje er han fornøyd nok med speilbildet han får fra menigheten på sin Facebook-blogg?(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.