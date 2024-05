Dyrere for samfunnet om private skal løse helsefloken

Ivar Sønbø Kristiansen tar feil igjen (replikk i DN 14. mai). Gitt at vi ikke åpner for storstilt innvandring er den eneste realistiske løsningen på befolkningens økende behov for helse- og omsorgstjenester at andelen yrkesaktive i denne sektoren øker.