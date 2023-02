Artikkelen fortsetter under annonsen

Til sommeren blir lysstoffrør som finnes i cirka 70 prosent av kommersiell bygg i Europa forbudt. Dessverre er det liten oppmerksomhet om EU-direktivet. Trolig kommer vi til å se siste-liten-panikk hos bedrifter og kommuner som innser at belysningen må skiftes ut.

Leveringsutfordringer kombinert med lav kapasitet hos elinstallatører er et sannsynlig scenario. Dessverre er det ikke så enkelt at tradisjonelle lysrør skal skiftes til led-lysrør.

Bedrifter som ikke tar en beslutning, kan gå glipp av betydelige besparelser og redusert klimaavtrykk. La meg forklare hvorfor.

Astrid Simonsen Joos Mer...

EUs RoHS-direktiv (Restriction of Hazardous Substances) har som mål å eliminere farlig elavfall. Lysstoffrør inkluderes fordi de inneholder kvikksølv.

Fra 25. februar blir det, med få unntak, forbudt å selge kompaktlysrør eller fluorescerende sirkelrør i Europa.

Fra 25. august omfatter forbudet også T5 og T8 lysstoffrør.

Forhandlere vil kunne selge varer de har på lager. Når lagrene er tømt, må man gjøre endringer. Det fornuftige vil være å ligge i forkant.

Les også: Å måle saksbehandlingstid i meter har lite for seg

Halogenspoter og -pærer ble faset ut i 2018. De vanligste kompaktlysrørene ble forbudt fra september 2021.

Artikkelen fortsetter under annonsen

De som husker at forbudene trådte i kraft, vil huske at det ikke representerte noe problem. Ny led-lyspære kunne settes inn i eksisterende sokkel. Å erstatte lysstoffrør vil kreve mer.

Det finnes tre alternativer:

Det første er å erstatte gamle lysstoffrøret med et led-lysrør. Det vil redusere energibruken med inntil 20 prosent. Dessverre er elektronikken i gamle armaturer ikke optimalisert for ny led-teknologi. Sannsynligvis vil muligheten for dimming forsvinne og armaturen vil ikke lenger være CE-merket. Det kan få konsekvenser for forsikringen. 20 prosent energibesparelse lyder fristende gitt dagens strømpris. Og har man få armaturer kan det være det beste alternativet.

Alternativ to er å bytte til ny led-armatur. Energibesparelsen vil dobles, til opptil 50 prosent. Armaturen vil være mulig å dimme, den vil vare lengre og den vil innfri sikkerhetskrav.

Det tredje alternativet er skifte ut gamle armaturer med smart belysning som kan styres trådløst. Sensorer som er bygget inn i armaturen sørger for at lyset slås på når personer kommer inn i et rom og at det dimmes og skrus av når folk forlater rommet. Armaturene kan også detektere dagslys og tilpasse lysstyrken. Denne typen belysning kan redusere strømforbruket med inntil 90 prosent sammenlignet med tradisjonell belysning.

Over hele Europa må store og små bedrifter beslutte hvilken løsning de går for. Med tanke på hvor lav kunnskapen er om forbudet er det ikke utenkelig at det vil oppstå leveringsproblemer.

Lagrene med eksisterende lysstoffrør kan bli tømt i løpet av få måneder. Etterspørselen etter installatører som kan montere nye løsninger, vil sannsynligvis eksplodere.

Hverken virksomheter eller kommuner har tid til å utsette avgjørelsen. På nyåret bør dette toppe gjøremålslisten hos eiendomsbesittere over hele landet.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.